Éstos son los juegos gratuitos que llegan a PlayStation Plus en mayo

Durante el mes de mayo, los suscriptores de PlayStation Plus tendrán acceso a Overcooked y What Remains of Edith Finch, ambos para PlayStation 4.

Overcooked, es un juego de simulación de cocina en el que los jugadores deberán convertirse en chefs maestros y vencer a un antiguo mal comestible que asola la tierra. Para terminar el menú, también podremos hacernos con What Remains of Edith Finch, un videojuego de aventuras en el que el jugador deberá explorar la casa de los Finch y averiguar qué ha sucedido con la familia.

Asimismo, de forma exclusiva para España, se podrá descargar sin coste adicional Timothy vs the Aliens, un videojuego de plataformas y aventuras de mundo abierto en el que un gánster defenderá su ciudad en blanco y negro de una invasión de alienígenas a todo color. El título ha sido desarrollado por el estudio español Wild Sphere dentro de la iniciativa Talents en colaboración con Lanzadera en Games Camp Valencia.

En cuanto a PlayStation Plus Rewards, los suscriptores podrán beneficiarse este mes de mayo de un descuento del 20% en Sockaholic y adicionalmente, La tienda de las gorras ofrecerá un 15% de descuento en todos los productos para los miembros del servicio.