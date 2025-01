Los juegos de PlayStation Plus para febrero de 2025: lo que podrás jugar este mes en PS4 y PS5

Febrero está a la vuelta de la esquina y, con él, una nueva tanda de juegos gratuitos para los suscriptores de PlayStation Plus. Este mes, la casa nos trae una oferta variada, que va desde los robos más atrevidos hasta el humor más absurdo, pasando por una visita muy familiar. Para ser más concretos nos referimos a ‘Payday 3’, ‘High on Life’ y ‘Pac-Man World Re-Pac’, que estarán disponibles a partir del 4 de febrero.

Pero este mes el listado de juegos viene con una importante noticia, ya que, a partir de 2026, los títulos gratuitos para PS4 dejarán de ser una parte principal del servicio, cada vez más centrado en PS5. Antes de que eso suceda, aún podemos disfrutar de las opciones que llegarán este mes.

Payday 3

Comenzamos con ‘Payday 3’, una frenética propuesta de acción que nos invita a formar un equipo de criminales y emprender robos a gran escala. Disponible en PS5, el juego de Starbreeze Studios te ofrece la oportunidad de planificar y ejecutar atracos con hasta tres amigos.

A lo largo de las misiones, deberás enfrentarte a las fuerzas de seguridad mientras tomas decisiones que determinarán el éxito o fracaso de cada golpe. Es un juego donde la estrategia y el trabajo en equipo son clave para escapar con el botín.

High on Life

‘High on Life’ llega con una propuesta totalmente diferente. Este juego de Squanch Games, disponible para PS4 y PS5, es un título de disparos de ciencia ficción que destaca por su estilo visual y por un guion cargado de humor, cortesía de los creadores de ‘Rick y Morty’.

En el juego, tomas el rol de un cazador de recompensas intergaláctico que debe hacer frente a un despiadado cartel alienígena. Pero el elemento que realmente brilla en la experiencia son las armas que hablan y no solo te ayudan en el combate, sino que acompañan con sus comentarios.

Pac-Man World Re-Pac

‘Pac-Man World Re-Pac’ es el regreso de un clásico, pero recompuesto con una imagen renovada. En este remake, disponible para PS4 y PS5, Pac-Man debe atravesar un mundo tridimensional para rescatar a su familia, enfrentándose a sus archienemigos fantasmales en el camino.

La obra actualiza los gráficos del juego original y ofrece una jugabilidad más fluida, mientras intenta mantener la esencia que lo hizo grande.

Menos PS4, más PS5 a partir de 2026

Además de los juegos de este mes, PlayStation también ha anunciado un cambio importante que se comenzará a aplicar desde el inicio de 2026. A partir de esta fecha, PS Plus se centrará exclusivamente en PS5. Los suscriptores de PS4 seguirán teniendo acceso a los juegos ya activados, pero las incorporaciones para la consola no serán parte del programa principal de juegos mensuales.

Antes de terminar, no está de más recordar que si aún no has activado los juegos de enero, tienes hasta el 3 de febrero para hacerlo. Se trata de ‘Suicide Squad: Kill the Justice League’ (PS5, PS4), ‘Stanley’s Parable: Ultra Deluxe’ (PS5, PS4) y el remaster de ‘Need for Speed: Hot Pursuit’ (PS4).