Los últimos materiales de Diablo IV demuestran que está todo preparado para su estreno

Aunque todavía quedan algunas semanas para el lanzamiento de ‘Diablo IV’, desde Blizzard han comenzado a distribuir los materiales que marcan la previa al debut oficial del esperado videojuego.

Con una duración aproximada de dos minutos, el vídeo de lanzamiento se centra en destacar los elementos del juego, además de mostrar las diversas clases y enemigos que el RPG de acción nos tiene reservado.

Todo el infierno por descubrir

Al son de “You Should See Me in a Crown”, de Billie Eilish, el nuevo clip promocional muestra varias habilidades de clases que no estaban disponibles en las Betas del programa. Invitando a los jugadores a explorar el Infierno, también deja patente la amplia variedad de extrañas criaturas que han sido creadas por el desarrollador.

Al final, los seguidores de la franquicia agradecerán un pequeño anticipo de la batalla contra Lilith, que será la gran enemiga en esta etapa de la historia. Después de milenios encarcelada, regresa al mundo de Santuario dispuesta a controlar a la humanidad y cumplir con su objetivo de conquistar tanto el Cielo como el Infierno.

Se acerca la fecha de estreno

Según la compañía, 'Diablo IV' traerá la historia más oscura que ha visto la serie desde sus orígenes. Los eventos del juego tienen lugar 50 años después del final de ‘Diablo III’, cuando gran parte del mundo de Santuario terminó siendo sacudido como resultado de la destrucción de la Piedra del Mundo por parte del ángel Tyrael.

‘Diablo IV’ es un RPG de acción en el que tendrás que acabar con incontables males, superar mazmorras de pesadilla, coleccionar botín legendario y dominar un sinfín de facultades.

En la entrega, los jugadores podrán embarcarse en la campaña de manera solitaria o con amigos, conocer una amplia variedad de personajes memorables en escenarios de belleza siniestra o explorar el universo compartido y el contenido del final de la obra, donde podrás encontrarte con otros jugadores para comerciar, luchar contra jefes del mundo o entrar en zonas JcJ para ponerte a prueba.

Del mismo modo contará con juego cruzado y progresión cruzada en todas las plataformas en las que estará disponible el próximo 6 de junio, es decir PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S.

Contará con versiones Deluxe y Ultimate que garantizarán un acceso anticipado de hasta 4 días para sus compradores. No olvides echar un vistazo a su espectacular gameplay de lanzamiento.