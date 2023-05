Tin Hearts: tu ejército de soldaditos de hojalata se estrena en consolas y PC

‘Tin Hearts’ es un atractivo videojuego de rompecabezas desarrollado por Rogue Sun y publicado por Wired Productions que, tras una buena puesta de largo en Switch, ahora llega para PlayStation 4 y 5, Xbox One, Xbox Series y PC a través de Steam. El juego ha sido creado por ex-desarrolladores del equipo de Lionhead Studios, responsable de la serie ‘Fable’ y presenta el emocionante relato de Albert J. Butterworth, un fantástico inventor de la era victoriana.

Corazones de hojalata

En este título, el jugador guía a un grupo de soldaditos de hojalata a través de un centenar de niveles de exploración y resolución de puzles utilizando dispositivos creativos para ayudarles a lograr sus objetivos. A grandes rasgos, ‘Tin Hearts’ ofrece un mundo mágico lleno de juguetes, donde puedes controlar objetos, manipular el tiempo y descubrir secretos del pasado de los personajes.

El conjunto nos invita a tomarnos nuestro tiempo para resolver relajantes rompecabezas y disfrutar de la banda sonora del compositor Matthew Chastney, conocido por "JOKER", "Chernobyl" y "Bridgerton". “Detrás de cada invento admirable se esconde una historia increíble. Conduce a tu tropa de soldados de plomo a través de un universo mágico repleto de juguetes del equipo creativo de Fable.”

Sinopsis

Según apuntan desde la desarrolladora, la historia de este emotivo juego nos trasportará por diferentes dimensiones y generaciones, pasando magistralmente por multitud de rompecabezas. Para dar resolución a todos los puzles habrá que localizar pistas por las diferentes ubicaciones. En su búsqueda, viajaremos a través de una historia de tres actos en la que podremos controlar cañones de juguete para despejar los caminos, manipular máquinas que hinchan globos para ayudar a los soldados o incluso hacer uso de tambores trampolín para que los protagonistas lleguen a su destino.

Requisitos mínimos Tin Hearts - PC:

SO: Windows 7 SP1, Windows 8.1 or later, Windows 10; Procesador: Intel i5-4590 equivalente o superior; Memoria: 4 GB de RAM; Gráficos: Nvidia GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 equivalente o superior; Almacenamiento: 7 GB de espacio disponible.