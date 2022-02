Sony Interactive compra Bungie, desarrollador de 'Destiny' por 3.600 millones de dólares

Tras la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, toca turno de mover ficha a su máximo competidor. La jugada de respuesta de Sony Interactive Entertainment (SIE) ha sido la revelación de una opción de compra del desarrollador norteamericano Bungie, propietario de la franquicia Destiny, a cambio de 3.600 millones de dólares. Un montante que tendrá que desembolsar el fabricante japonés siempre que las autoridades acepten las condiciones de la operación. Según describen los ejecutivos de ambas empresas, una vez que los diferentes consejos reguladores aprueben la transacción, la desarrolladora se convertirá en "una subsidiaria independiente" de Sony Interactive Entertainment que producirá títulos multiplataforma "para llegar a cualquier jugador"

Expandir el alcance de PlayStation

Jim Ryan, director de SIE, ha brindado una calurosa bienvenida al equipo que se integrará como nuevo miembro de la familia de estudios PlayStation. “Este es un paso importante en nuestra estrategia para expandir el alcance de PlayStation a un público mucho más amplio. Entendemos lo vital que es la comunidad de Bungie para el estudio y esperamos apoyarlos mientras siguen siendo independientes y continúan creciendo. Al igual que Bungie, nuestra pasión compartida por el jugador y por construir el mejor lugar para jugar evolucionará aún más.”

Actualmente, la desarrolladora con base en Washington, se encuentra trabajando en la producción de contenido de soporte para Destiny 2 con la publicación de varias expansiones, incluida “La Reina Bruja”, que llegará en febrero. Además, se encontrarían produciendo una IP completamente nueva, de la cual no se tiene referencia de ningún tipo.

Explorar otras vías de difusión

No obstante, la raíz de la inversión de Sony no se vería limitada a la explotación de la franquicia Destiny en su forma actual. Tal y como anticipa Pete Parsons, director ejecutivo de Bungie, la empresa ha visto una oportunidad para expandirse a otras vías de difusión, como el cine y la televisión. “En 2016, establecimos una visión para crear mundos y vemos una gran oportunidad de construir, no solo Destiny. Estamos trabajando en algo más allá, en esas excelentes experiencias interactivas en las que creemos que somos buenos, pero también para expandir esos mundos aún más.”

A priori, parece que las metas de ambas empresas se encuentran alineadas, de hecho, llevan trabajando de forma estrecha desde la producción del primer Destiny: "No puedes ver los logros de Sony simplemente como los de una gran plataforma que fácilmente puede hacerse con los mejores equipos de desarrollo. También es una de las compañías de entretenimiento más grandes del mundo", sentencia el jefe del estudio.