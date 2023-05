El sector tecnológico británico reacciona al bloqueo en la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft

La determinación del regulador antimonopolio de Reino Unido (CAM) de bloquear la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft no ha sido bien recibida por otras empresas tecnológicas británicas. Según revelan medios como el Financial Times, varias de ellas defienden que se trata de una señal más de que el país ha dejado de ser centro de referencia en conceptos pioneros.

La fundadora de Blossom Capital, Ophelia Brown, afirma que la decisión es fuente de "mala publicidad" para el Reino Unido y que "hace lo contrario en términos de fomentar la innovación".

Will Shu, fundador de Deliveroo, adopta una postura similar y asegura que la CMA tardó 18 meses en permitir que Amazon comprase su empresa por 500 millones de dólares. Según Shu, aunque se aprobó la adquisición, durante todo el proceso fue “tratado como un criminal”. El ejecutivo también afirma que, en la práctica, el organismo regulador parece estar trabajando para matar a empresas como la suya y Activision Blizzard.

Para muchos de los hombres y mujeres consultados por el medio británico, la decisión de la CMA es una clara señal de los problemas que arrastra el mercado tecnológico en el país.

Creada para evitar la proliferación de monopolios y prácticas abusivas, a nivel práctico la CMA parece tener algún efecto indeseado y estaría contribuyendo al estancamiento de todo un sector. “Estamos viendo una clara falta de apoyo para las empresas de alto crecimiento”, asegura John Ryuan, director ejecutivo y cofundador de SymTerra.

Nvidia también ha lanzado un comunicado oficial en su página centrado en el servicio GeForce NOW para reafirmar cuánto podría beneficiar el acuerdo al mercado en la nube, para él y otros proveedores.

Por ponernos en contexto, antes de la decisión del órgano regulador, Microsoft firmó acuerdos estratégicos comprometiéndose a llevar múltiples títulos a diferentes plataformas si la fusión llegaba a buen puerto. Por ejemplo, a Nintendo se le garantiza que los videojuegos de la serie ‘Call of Duty’ llegarán a sus consolas durante una década.

El mismo periodo de contrato tienen otros proveedores de juegos en la nube, como Nvidia GeForce NOW o Boosteroid.

Nvidia afirma que la Autoridad reguladora de Mercados y Competencia en el Reino Unido es incapaz de comprender el mercado en su conjunto. “GeForce NOW y otros proveedores de juegos en la nube recibirán un catálogo aún mayor si la adquisición de Activision por parte de Microsoft se lleva a cabo. Consideramos que esto es beneficioso para los servicios y esperamos una resolución positiva”.

GeForce NOW and other cloud gaming providers stand to gain an even deeper catalog of games if Microsoft’s acquisition of Activision is completed. We see this as a benefit to cloud gaming and hope for a positive resolution.