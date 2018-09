La nueva temporada de 'Fornite' llega el jueves cargada de fiestas y DJs

Tal como estaba previsto, Epic Games ha comenzado a estimular la imaginación de las legiones de jugadores de Fortnite al descubrir los primeros detalles e imagen oficial de la temporada 6 para el popular Royal Battle. La imagen muestra lo que seguramente será una de las skins incluidas en el nuevo Pase de batalla.

"Todas las grandes fiestas necesitan un DJ", explica un tuit de la desarrolladora. Junto a la frase, se revela el primer avance de la temporada, una imagen protagonizada por un personaje vestido de Llama con un casco de DJ, de esos que recuerda a los utilizados por Daft Punk. La música y el sonido en general, efectivamente, parecen ser los temas centrales para la próxima temporada.

All great parties need a DJ. 3 days to Season 6. pic.twitter.com/9e9zJkkiio