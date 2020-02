Sony y Facebook no acudirán a la Game Developers Conference por el coronavirus

El Mobile World Congress de Barcelona no ha sido el único evento tecnológico afectado por el coronavirus chino. El miedo al contagio ha llevado a Sony y Facebook a cancelar su participación en una de las citas más importantes del sector de los videojuegos, la conferencia de desarrolladores Game Developers Conference (GDC), que se celebrará en San Francisco del 16 al 20 de marzo.

Facebook, que iba a mostrar allí sus novedades en su división de realidad virtual Oculus, ha aludido a los "los riesgos para la salud relacionados con Covid-19" para explicar su ausencia física, aunque tiene previsto llevar a cabo varias sesiones en streaming para mostrar material audiovisual y contestar a las preguntas de los asistentes.

El caso de Sony es algo más complejo, porque la de la GDC es la segunda cancelación en dos días tras anunciar que no estará en la reunión de la industria independiente de videojuegos PAX East, que se celebrará a partir del 27 de febrero en Boston. Estaba previsto que en esta última cita mostrasen una demo del esperado The Last of Us – Parte II con la que el público podría jugar y, quizás, que avanzase algo más sobre la PlayStation 5. Donde sí se esperaba saber algo más de la próxima consola de Sony era en la GDC, pero de momento habrá que esperar.

Evolución imprevisible

En el comunicado de Sony se incide en que la situación en torno al coronavirus evoluciona de forma imprevisible y las recomendaciones cambian constantemente: "Hemos tomado la difícil decisión de cancelar nuestra participación en la GDC debido a la creciente preocupación en torno al coronavirus. Creemos que era la mejor opción dado que la crisis y las restricciones de viaje cambian a diario. Nos decepciona cancelar nuestra asistencia, pero la salud y la seguridad de nuestros trabajadores es nuestra principal prioridad", dice el texto.

No sólo Sony y Facebook se han visto afectadas por el coronavirus. Las compañías con base en China han tenido que renunciar a asistir a la GDC o bien enviar a personal norteamericano para sus expositores.

Con todo, la GDC sigue de momento adelante. Los organizadores siguen los protocolos y las instrucciones del Gobierno e incrementan las medidas de higiene (iniciativas similares a las anunciadas por el MWC justo antes de su cancelación), tanto en el recinto donde se llevará a cabo como en los hoteles donde se alojarán los asistentes.