Las obras del Metro de Sevilla en Pino Montano no están causando grandes problemas en los comercios de este barrio debido a que se ejecutan en la mediana de la avenida central de Agricultores. Pero hay algunos negocios que sí se están viendo muy afectados por el desvío de los servicios y canalizaciones de gas, luz y agua que obliga a levantar zanjas en algunos tramos de acera.

Es el caso del taller mecánico de vehículos Machucar que regenta el empresario Francisco Javier Machuca, en la calle Agricultores número 29.

Machuca se queja de que no puede trabajar y de que está perdiendo clientela porque dos de los accesos a su negocio, que da a tres calles, están cortados un día sí y otro también, por lo que no puede realizar con normalidad las reparaciones de los vehículos que le llegan. Desde que se iniciaron hace meses las obras, su taller está rodeado de zanjas, vallas y máquinas excavadoras en su zona del acerado.

"Por las tardes tengo que cerrar el taller porque no puedo trabajar con los agujeros que me están haciendo en la entrada. A este paso temo que tendré que cerrar el negocio más de un mes y no podría soportarlo porque tengo que pagar al mes 900 euros de alquiler a Emvisesa", denuncia.

Este empresario abrió su negocio en 2019 en uno de los locales de alquiler de Emvisesa por el que paga al mes 900 euros, sin contar los gastos de luz y agua.