Un aparatoso accidente de tráfico registrado en la madrugada de este domingo en la calle Torneo ha dejado varios heridos y ha provocado el corte de una de las vías más transitadas de Sevilla. El siniestro, ocurrido entorno a las 5:30 de la madrugada, ha implicado a varios vehículos, ya que un coche que iba a gran velocidad ha chocado contra un taxi y un coche de servicio VTC que se encontraban parados en un semáforo.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de Emergencias Sevilla, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios del 061, que atendieron a los afectados y tuvieron que excarcelar al ocupante del vehículo de servicio VTC, además de coordinarel tráfico mientras se retiraban los vehículos dañados. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el origen del accidente.