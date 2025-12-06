La selección uruguaya escoge una foto de Sevilla para anunciar su choque con España en el Mundial 2026

La selección uruguaya ha escogido una imagen de Sevilla para promocionar su choque ante España en el mundial de 2026

La seleción uruguaya de fútbol sorprendió esteviernes al elegir una fotografía de la ciudad de Sevilla para promocionar en sus redes sociales el partido que enfrentará a Uruguay y España en el Mundial 2026, un gesto que ha generado curiosidad y comentarios entre la afición. En la imagen utilizada por la Asocaciación Uruguaya de Fútbol (AUF) se aprecia una reconocible estampa de la capital andaluza, la vista desde la Giralda, lo que ha provocado que muchos sevillanos identifiquen de inmediato el lugar y reaccionen con orgullo ante la inesperada aparición de su ciudad en una campaña mundialista.

La publicación, pensada para anunciar el atractivo duelo entre la selección celeste y el combinado español en la fase de grupos, ha tenido un notable impacto en redes, donde decenas de usuarios han comentado la curiosidad del detalle y han celebrado la presencia de Sevilla en una cita de alcance global.

El choque entre España y Uruguay será uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026, un torneo que por primera vez contará con 48 selecciones. Ambos combinados llegan con aspiraciones altas: España, siempre candidata al título, y Uruguay, con un proyecto renovado y una generación de talentos que promete competir al máximo nivel.

Este gesto llega en un momento especialmente simbólico para la ciudad, que en los últimos años ha reforzado su imagen como destino deportivo internacional gracias a la celebración de finales de competiciones europeas, partidos de alto nivel y grandes congresos relacionados con el deporte. La elección de una fotografía sevillana por parte de la AUF se percibe como una muestra más de la proyección que Sevilla está logrando en eventos deportivos de relevancia mundial.

El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido uno de los primeros en reaccionar a la elección de la foto de la capital hispalense para ilustrar su choque ante el combiado español. "En Uruguay saben perfectamente donde está el corazón de España", recalcaba el regidor en sus redes sociales.

Mientras avanza la cuenta atrás para la cita mundialista, Sevilla se ha colado de manera inesperada en la conversación internacional, recordando que su belleza y su identidad trascienden fronteras. Una simple fotografía ha bastado para conectar a la ciudad con el gran espectáculo del fútbol global.