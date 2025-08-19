La noticia del día en el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club es evidente: Loïc Badé se ha despedido de sus compañeros al inicio de la sesión. El zaguero galo se va, dejando a cuadros una defensa que afronta el próximo lunes la visita del Getafe. Las novedades del día han sido las ausencias de Adnan Januzaj y Stanis Idumbo, sumadas a las de Dodi Lukebakio y Djibril Sow que se han ejercitado al margen de sus compañeros.