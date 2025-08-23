Ángela Abad se incorporó al negocio familiar nada más terminar la carrera. “Para mí ha sido algo natural —confiesa—. Desde niña, los empleados nos han visto crecer; algunos llevaban más de cuarenta años a nuestro lado”. Esa cercanía, tanto con el personal como con la clientela, es parte inseparable de la identidad de la tienda. “Aquí todavía se llama a los empleados por el apellido, como antes”, sonríe.

Y, como antes, el establecimiento sigue siendo un refugio para costureras, bordadoras y cofrades. “Lo que más se vende es material para hermandades; la pasión cofrade sigue muy viva”, asegura. También han regresado los trabajos artesanales, como el crochet y el punto, aunque de otra manera: “Ya no es como antes, cuando todo el mundo se hacía su propia ropa, pero hay un interés renovado por lo hecho a mano”.