Las intensas lluvias registradas este sábado en Sevilla han provocado la acumulación de agua en el Charco de la Pava. Según ha informado el Ayuntamiento, no existe constancia de un desbordamiento del río Guadalquivir en esta zona.

Fuentes municipales han explicado que, al encontrarse cerradas las compuertas del río, el agua acumulada corresponde únicamente a las precipitaciones caídas en las últimas horas. No obstante, se han desplazado refuerzos al lugar para inspeccionar la situación.

La incidencia más destacada ha afectado al Circo del Sol, instalado precisamente en el Charco de la Pava. Las funciones del espectáculo Kurios: Gabinete de Curiosidades, previstas para este sábado 7 de febrero a las 17:00 y a las 20:30 horas, han sido canceladas debido a las severas condiciones meteorológicas y a una notificación emitida por la Alcaldía, ya que la zona presenta inundaciones como consecuencia de las fuertes lluvias.