La localidad de Lora del Río, una de las más amenazadas por la crecida del río Guadalquivir y el aporte del arroyo Churre, mantiene en marcha el bombeo de su tanque de tormentas mientras las calles cercanas se inundan por las lluvias y las alcantarillas expulsan agua. A pesar de los 40 desalojos y de que la corriente comienza a afectar algunas viviendas, los vecinos muestran serenidad: “Hemos rezado a todos los santos para que lloviera, ahora tenemos que conformarnos”, comentan, destacando el papel del muro de defensa, que consideran “el héroe del pueblo”.