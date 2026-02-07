DIRECTO
Últimas noticias e incidencias del paso de la borrasca 'Marta' por Sevilla

Lora del Río resiste la crecida del Guadalquivir gracias a su muro de defensa

Lora del Río está con el agua al cuello: "El muro de defensa es el héroe del pueblo"

Una joven se asoma a la tapia que separa el callejón del Churre del arroyo del mismo nombre, cuya crecida es espectacular. / José Ángel García

La localidad de Lora del Río, una de las más amenazadas por la crecida del río Guadalquivir y el aporte del arroyo Churre, mantiene en marcha el bombeo de su tanque de tormentas mientras las calles cercanas se inundan por las lluvias y las alcantarillas expulsan agua. A pesar de los 40 desalojos y de que la corriente comienza a afectar algunas viviendas, los vecinos muestran serenidad: “Hemos rezado a todos los santos para que lloviera, ahora tenemos que conformarnos”, comentan, destacando el papel del muro de defensa, que consideran “el héroe del pueblo”.

