Una consultora ha diseñado el proyecto Guadaltransit, un “metro-río” que conectaría Coria del Río, Puebla del Río y Sevilla mediante catamaranes eléctricos y estaciones flotantes. El sistema podría mover hasta 20 millones de pasajeros al año con una inversión de 150 millones de euros, mucho menos que el metro convencional. Ciudades como Barcelona o Liège ya usan transporte fluvial urbano. ¿Te imaginas cruzar Sevilla navegando hacia el trabajo?