El metro fluvial de Sevilla, más cerca: las ciudades europeas donde ya operan catamaranes eléctricos

El gemelo digital del proyecto Guadaltransit, que promueve un sistema de metro fluvial entre Sevilla y otros pueblos de la ribera del Guadalquivir, ha confirmado la viabilidad técnica y operativa de este servicio. El físico coriano Agustín Salas, que patentó esta idea hace casi dos décadas, asegura que esta línea ribereña podría mover hasta 20 millones de pasajeros al año con una inversión de 150 millones de euros.

Esta iniciativa, dotada con 700.000 euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), incorpora estaciones flotantes, catamaranes impulsados por medios de generación de energía alternativos y un innovador sistema de atraque automático. La simulación de este sistema para Sevilla es extrapolable a otras ciudades con vías navegables, no obstante, algunas han sido pioneras en la implantación de medios de transporte acuáticos. A continuación, detallamos algunos ejemplos.

El Nàutic de Barcelona

Sin salir de España, Barcelona lanzó el Bus Nàutic en julio de 2024 con motivo de la Copa América. Se trata de una ruta de transporte acuático operada por dos catamaranes 100% eléctricos que conecta los muelles de Drassanes y Llevant, entre el Mirador de Colón en La Rambla y la Playa de la Barceloneta en un trayecto de 10 minutos.

El Bus Nàutic no solo conecta dos puntos estratégicos de Barcelona, sino que ofrece una panorámica privilegiada del Port Vell y del resto de la ciudad. El precio del billete sencillo es de 1,90€ y, el de ida y vuelta, 2,85€.

Estocolmo, del diésel a la energía solar

Desde el pasado otoño, opera en Estocolmo el ferri eléctrico Nova, su primer hidroplano eléctrico con 12 metros de eslora. En una ciudad construida sobre 14 islas, la modernización del transporte acuático se ha convertido en una necesidad: este hidroplano fabricado por Candela Technology, ha logrado reducir drásticamente tanto las emisiones de CO2 como el consumo de energía en comparación con los impulsados por diésel.

El nuevo ferri eléctrico de Estocolmo se propulsa mediante palas sumergidas. / Candela

En concreto, las dos embarcaciones del Nova P-12 cubren la ruta 89, con 3 viajes completos al día, y capacidad para 25 pasajeros. Tras su incorporación, los tiempos de viaje se han reducido en 15 minutos y la demanda de viajeros ha aumentado un 30%. Estocolmo cuenta con una red de 70 ferris que aún funcionan con combustibles fósiles y unos 6 millones de usuarios anuales.

Copenhague, la primera flota 100% eléctrica

El servicio de waterbus de la capital danesa funciona desde el año 2000 y actualmente cuenta con una de las flotas más electrificadas. Sus nuevos barcos navegan a una velocidad de 9 nudos y tienen capacidad para 80 pasajeros. Por la noche, se recargan en varios puntos ubicados en las terminales. Su red cuenta con 3 rutas operativas y 11 paradas.

Venecia también se suma a los barcos sostenibles

El primer taxi eléctrico de Venecia se estrenó durante la última edición de su Festival de Cine. / Salón del Automóvil de Venecia

Ya en el sur de Europa, hace unas semanas se estrenó el 'Lucietta', un taxi acuático que transportó a los cineastas e invitados al Festival Internacional de Cine de Venecia. Esta lancha 100% eléctrica cuenta con un motor de 200kW y una batería de ion-litio de 180kWh, que permiten una propulsión potente y gran autonomía. Puede transportar hasta 14 pasajeros y alcanzar una velocidad máxima de 30 nudos. ¿Quién sabe si llegará a sustituir a los míticos (y ruidosos) vaporettos de la ciudad de los canales?