El Metro fluvial en Sevilla es viable y rentable

La simulación digital del proyecto Metro-río, que promueve una línea regular de transporte fluvial por catamarán para pasajeros en el área metropolitana que dé servicio a la capital sevillana y a los pueblos ribereños, ha concluido con éxito este mismo mes y sus resultados abren grandes expectativas.

Bajo el liderazgo de la empresa Siport21, consultora internacional de ingeniería especializada en el estudio de operaciones marítimo-portuarias, se ha llevado a cabo la simulación digital de la solución tecnológica patentada por el físico coriano Agustín Salas García para utilizar el río de manera eficiente, masiva, rápida y económica. El proyecto se ha probado gracias a una inversión superior a un 1 millón de euros, de los que 700.000 son fondos Next Generation y el resto lo aportan cuatro ingenierías y astilleros interesados en su desarrollo.

El gemelo digital ha validado la viabilidad técnica y operativa de un sistema de metro fluvial en Sevilla, confirmando la seguridad de las maniobras, la eficiencia de los tiempos de atraque y la posibilidad de ofrecer un servicio ágil y cómodo para los usuarios, explica Siport21, que ha rebautizado este proyecto con el nombre de Guadaltransit.

El objetivo era mejorar el diseño, construcción y configuración de Sistemas de Metro Fluvial, cuyo primer caso práctico ha sido en el río Guadalquivir entre Puebla del Río, Coria del Río y la ciudad de Sevilla. Esta iniciativa ha formado parte del proyecto tractor Tecnaval25, que lidera Soermar, del Perte Naval que se engloba dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation.

Junto con Addocean, Nuevo Astillero de Huelva y Soermar, además de la colaboración de la Universidad de Sevilla y Altum, y Metro-río, desarrolladores de la idea, se ha diseñado la mejor solución para poner en marcha esta red de metro fluvial.

El proyecto ha incorporado barcos y estaciones con tecnología innovadora, que permitirá realizar la maniobra de atraque y embarque de pasajeros en minutos.

Si el “metro fluvial” se convierte en realidad, el sistema será sostenible y respetuoso con el medio ambiente, utilizando medios de generación de energía alternativos (hidrógeno o baterías eléctricas) tanto en las embarcaciones como en las estaciones, de forma que el sistema completo tendría un consumo cero de energía fósil y sistema de cero emisión.

Los resultados muestran un potencial significativo para reducir el uso del vehículo privado en los accesos metropolitanos, con el consiguiente descenso de emisiones contaminantes. El simulador desarrollado no solo facilita el diseño y explotación del sistema en Sevilla, sino que constituye una herramienta exportable a otras ciudades con vías navegables, abriendo la puerta a un modelo de movilidad urbana más sostenible y replicable, pudiéndose utilizar desde la fase de diseño hasta la explotación.

Siport21 ha desarrollado modelos avanzados de navegación, tráfico fluvial y fondeo de estaciones flotantes que le permitirán ampliar su oferta de servicios de simulación y consultoría en vías navegables. Estas capacidades innovadoras consolidan su liderazgo en el sector y refuerzan la proyección internacional de la empresa, como Pyme Innovadora.

El padre de la idea

Agustin Salas, padre del Metro-río. / M.G.

“El simulador ha demostrado que el sistema es viable y rentable”, destaca el físico Agustín Salas, padre de esta idea que patentó y en la que lleva casi 20 años. Y añade que la línea ribereña puede mover hasta 20 millones de pasajeros al año con una inversión de 150 millones de euros, muy inferior los 900 millones que costó la línea 1 del Metro.

La clave de los barcos que ha diseñado es su sistema de atraque automático que se completa en pocos minutos (frente a los 15 a 20 minutos que requiere el atraque tradicional) gracias a que el catamarán se coloca al mismo nivel que los andenes-plataforma donde esperan los viajeros, que salen por un lado y entran por otro para agilizar los tiempos. Por dentro de estaciones flotantes se mueven los viajeros.

Salas, que ha diseñado durante años simuladores de navegación, tuvo la idea tras largas esperas a diario en el trayecto en coche entre Coria y Sevilla. Subraya que hay empresas interesadas en explotar este transporte en Sevilla, pero que lo esencial es que la Junta y los ayuntamientos consigan la financiación para el primer piloto físico de este Metro fluvial, lo que implica lograr de 10 a 12 millones para fabricar un barco y una estación. “El Gobierno central está apoyando a una empresa española que va a exportar tecnología al mundo entero. Así es como lo está viendo el Estado”, concluye.

