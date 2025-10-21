RENFE
Una avería de un tren en Sevilla deja encerrados 4 horas a los pasajeros

El portavoz socialista Antonio Muñoz reclama que se acelere el Metro de Sevilla

El PSOE exige a la Junta y al Gobierno central acelerar los plazos del Metro de Sevilla y garantizar su financiación

Antonio Muñoz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, este martes. / PSOE de Sevilla

También te puede interesar

Lo último

stats