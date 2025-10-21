El PSOE exige a la Junta y al Gobierno central acelerar los plazos del Metro de Sevilla y garantizar su financiación

Antonio Muñoz, portavoz municipal del PSOE, en la rueda de prensa sobre las líneas 2 y 3 del Metro

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha afirmado este martes que “el Metro es la verdadera solución a los problemas de movilidad de Sevilla y debe ser una prioridad compartida por todas las administraciones”.

Muñoz ha recordado que desde el pleno extraordinario sobre el Metro celebrado en noviembre del año pasado “se ha avanzado muy poco” y ha reclamado que la ciudadanía conozca los plazos reales de los proyectos y las consecuencias de los retrasos acumulados.

Según los datos actuales, la finalización del estudio de alternativas y la declaración de impacto ambiental de la Línea 2 no se prevén hasta noviembre de 2026, y los trámites para iniciar las obras del primer subtramo no estarían listos hasta enero de 2030. En el caso de la Línea 3, el trazado está en información pública, pero el inicio de las obras del tramo sur no se contempla antes de finales de 2028.

“Ésta es la realidad: un horizonte que se aleja demasiado en el tiempo. Los sevillanos no pueden seguir esperando ni entenderán más demoras. Queremos compromisos firmes y vamos a promoverlos”, ha señalado Muñoz.

Propuestas socialistas

El portavoz socialista ha planteado varias medidas para acelerar las obras y garantizar la financiación.

En primer lugar cumplir la hoja de ruta actual y asegurar que las obras comienzan en 2028 sin esperar a que finalice el tramo norte de la Línea 3. Firmar un nuevo protocolo de colaboración entre las administraciones, como ya se hizo anteriormente con éxito, que garantice la financiación necesaria y evite más retrasos. Y ejecutar obras simultáneas: el tramo norte y sur de la Línea 2 pueden desarrollarse al mismo tiempo, al igual que el tramo sur de la Línea 3, dada la distancia entre zonas y las mejoras previstas en la SE-30 y SE-40.

Muñoz ha reclamado también mejorar el servicio actual del Metro de Sevilla, con más horarios, más vagones. “El Metro de Sevilla es uno de los que menos horas abre en España, y la ciudadanía merece un servicio a la altura de una gran capital”, ha subrayado. En este sentido, ha recordado que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público permite a la Administración intervenir temporalmente una concesión cuando el servicio no se presta adecuadamente.

El portavoz socialista ha reiterado la necesidad de impulsar el Metro hacia Bellavista de forma soterrada, o al menos con una plataforma reservada que no dependa del tráfico rodado. “Han pasado 20 años desde que se proyectó el Metro hasta Los Bermejales, y hoy la realidad metropolitana de Sevilla es otra. Hay que adaptarse a ese nuevo contexto”, ha señalado.

Finalmente, Muñoz ha hecho un llamamiento a la colaboración institucional: “Esto no va de confrontación política ni de campaña electoral. Va de compromiso con Sevilla. El Metro es un proyecto de ciudad, y si todos remamos en la misma dirección podremos hacerlo realidad en plazos razonables. Pero sin colaboración y lealtad institucional no lo conseguiremos”