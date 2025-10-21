El tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla se abre a alegaciones públicas hasta el 2 de diciembre

Glorieta de Bellavista a la que llega el Metro en superficie para dirigirse al bulevar

El tramo sur de la línea 3 del Metro desde el Prado al Hospital de Valme se abre desde este miércoles a información pública para recibir alegaciones de ciudadanos, asociaciones y entidades públicas y privadas "sobre la concepción global del trazado, en la medida en que afecte al interés general".

El plazo de alegaciones es de 30 días hábiles a contar desde este miércoles 22 de octubre hasta el 2 de diciembre de 2025.

Este martes se ha publicado en el BOJA (boletín 202 complementario) el estudio informativo del tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla, lo que permite abrir el documento a alegaciones públicas durante un plazo de 30 días hábiles a contar desde este miércoles.

La propuesta provisional de la Junta de Andalucía para la línea 3 del Metro de Sevilla en su tramo sur del Prado al Hospital de Valme contempla 12 estaciones: subterráneas desde la Borbolla y la Palmera hasta el barrio de Los Bermejales y en superficie desde que sale de este barrio hacia Palmas Altas y por el bulevar de Bellavista hasta el centro hospitalario.

El trazado elegido en el estudio informativo, que se somete "en días" a las alegaciones de vecinos, empresas y entidades durante el plazo de un mes, es subterráneo por la avenida de la Palmera y en superficie por el bulevar de Bellavista, además de dar servicio a la Ciudad de la Justicia y a Palmas Altas. Cubre el transporte a la Ciudad de la Justicia, pero no en el año 2030, como ha pedido el gremio judicial, sino más allá.

En el anuncio se dice que el pasado 15 de octubre de 2025, el Director General de Infraestructuras del Transporte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía resolvió aprobar provisionalmente el estudio informativo del tramo sur del Metro de Sevilla e iniciar el proceso de información pública y audiencia.

La aprobación provisional del estudio implica la declaración de que el mismo está bien redactado y cumple todos los requisitos y prescripciones legales y reglamentarias para permitir practicar la información pública y audiencia de administraciones correspondiente, antes de su aprobación definitiva.

Pulse aquí para acceder a la publicación en el BOJA

Dónde consultar la documentación

La documentación completa podrá ser consultada con cualquiera de las siguientes opciones:

- Presencialmente en la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, sita en calle Pablo Picasso, 6, 41018, en Sevilla, donde podrá ser consultado en días y horas hábiles de oficina.

- Igualmente, esta documentación se podrá descargar desde el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/613900.html

Las alegaciones que se consideren oportunas deberán ir dirigidas a la Dirección General de Infraestructuras del Transporte, c/ Pablo Picasso, 6, C.P. 41018 Sevilla, y se presentarán, preferentemente, en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía, a través de la presentación electrónica general, disponible en el enlace https://juntadeandalucia.es/servicios/ayuda/presentacion-electronica.html, o bien, de manera presencial en los registros oficiales de la oficina mencionada en el párrafo anterior, en los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indicando como referencia: «Información pública. Estudio informativo del tramo sur del Metro de Sevilla, expediente núm. 2020/400151».