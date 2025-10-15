El Metro de Sevilla no alcanzará la Ciudad de la Justicia en 2030

La Junta de Andalucía ha confirmado que el Metro de Sevilla no llegará a la Ciudad de la Justicia en 2030. El Gobierno autonómico ha sacado a información pública el tramo sur de la línea 3, que conectará el Prado de San Sebastián con el Hospital de Valme, un procedimiento que permite ahora a ciudadanos, entidades y empresas presentar alegaciones durante 30 días.

El nuevo trazado, de 9,3 kilómetros, discurrirá bajo tierra por la avenida de la Palmera, descartando así el paso por Manuel Siurot. Continuará soterrado hasta Los Bermejales, para emerger a la superficie a la altura de la avenida de Jerez y recorrer el bulevar de Bellavista hasta su llegada al Hospital de Valme.

En cuanto a los plazos de adjudicación y puesta en servicio, la Junta ha precisado que aún no se han concretado y no lo harán hasta que finalice el proyecto constructivo tras la tramitación ambiental unificada. El coste inicial de este tramo, estimado en 700 millones de euros, se verá incrementado por el encarecimiento de los materiales, que han subido entre un 30 y un 40 % desde 2019.

Retrasos en la redacción del proyecto

El tramo sur acumula un retraso de dos años en su redacción, ya que debería haberse completado en octubre de 2023. Desde la Consejería de Fomento se atribuye esta demora a la complejidad de los estudios técnicos y al análisis de las 26 alternativas de trazado recibidas. La administración sostiene, además, que el retraso no obligará a volver a licitar la redacción del proyecto, ya que, según argumenta, la ley de contratos no aplica en este tipo de encargos.

Estaciones previstas

El trazado contará con 12 estaciones distribuidas del siguiente modo: