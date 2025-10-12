Primeros pilotes del paso elevado del Metro de Sevilla sobre la ronda Supernorte (SE-20)

La UTE OHLA-Guamar que ejecuta el subtramo 1 del Metro de Sevilla por 95,7 millones de euros (IVA incluido) ha colocado ya los primeros pilotes del paso elevado de la Línea 3 norte sobre la ronda Supernorte (SE-20), concebido para salvar el intenso tráfico que registra esta ronda. Se trata de un viaducto de 177 metros de longitud total para salvar en superficie el cruce con el arroyo Tamarguillo y la ronda Supernorte. Este subtramo 1 del Metro incluye también 1,7 kilómetros con tres paradas por el barrio de Pino Montano hasta alcanzar la Ronda Urbana Norte. Salvo los primeros 300 metros en superficie, el resto del trazado discurre soterrado.

Los trabajos han arrancado esta semana con la colocación de los primeros pilotes de esta estructura, que conectará el ramal técnico, ya ejecutado, con el trazado comercial de la Línea 3 Norte, que comienza en la parada en superficie en Pino Montano Norte.

Con una longitud de 177 metros de longitud y un ancho de 11,5 metros, este viaducto salvará no sólo el tráfico de la SE-20, sino también el actual cauce del arroyo Tamarguillo, para conectar el futuro recinto de talleres y cocheras y el ramal técnico.

Estos trabajos han comenzado después de que se haya liberado espacio mediante la reconversión de la glorieta existente entre la SE-20 y la avenida de la Ingeniería en una calzada única de dos carriles por sentido. En la parte de la glorieta que ha quedado cerrada al tráfico llegó la semana pasada la pilotadora, la máquina encargada de las cimentaciones profundas que sustentan el viaducto.

La perforadora del Metro de Sevilla para el viaducto sobre la Supernorte / Consejería de Fomento

La pilotadora tiene un peso operativo de 80 toneladas y capacidad para ejecutar pilotes de hasta tres metros de diámetro y 70 metros de profundidad. En el caso del viaducto hay previsto 42 pilotes de 1,25 metros de diámetro y 21,5 metros de profundidad. Dada la heterogeneidad de los terrenos en esa profundidad, se usarán camisas de acero de diámetro exterior 1.300 milímetros para contener dicho terreno durante la excavación y el hormigonado de los pilotes de manera efectiva.

Silencio de la Junta sobre el retraso del tramo sur Prado-Hospital de Valme

La línea 3 del Metro de Sevilla avanza en su tramo norte, mientras el tramo sur Prado-Hospital de Valme lleva un retraso de dos años y tendrá que volver a licitarse si la Junta no lo acaba en un año. La Junta guarda silencio sobre este retraso y sobre el riesgo de tener que volver a licitar el proyecto por obligación legal.

El proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3 debía haberse acabado por contrato en octubre de 2023, pero acumula un retraso de dos años en su redacción y actualización. Hasta ahora las empresas han gastado cuatro años y disponen de un año más. El problema es que se agota el plazo límite de cinco años que permite la ley. Así lo marca la ley 9/2017 de contratación del sector público en su artículo 29.

Las obras de la línea 3 Norte avanza con tres tramos en ejecución que abarcan el 63% del trazado. Actualmente operan cinco pantalladoras en los dos primeros tramos (Pino Montano y Ronda Urbana Norte) para la construcción de los muros pantallas, mientras que siguen tomando forma las estaciones: Pino Montano Norte ya tiene la estructura y se han iniciado los trabajos de instalaciones, mientras que se está colocando la losa de cubierta en la estación Los Mares.

La Línea 3 Norte cuenta con un presupuesto de 1.301 millones de euros, está financiada con fondos autonómicos y estatales y ha sido declarada una operación de importancia estratégica del marco Feder 2021-2027. El trazado, subterránea en su mayor parte, tiene una longitud de 7,5 kilómetros (más 1,4 kilómetros de ramal técnico). Comienza en la zona norte de la ciudad, junto a la Ronda Súpernorte (SE-20) en Pino Montano, y llega hasta Prado de San Sebastián, donde conectará con la Línea 1.

La Línea 3 Norte incluye el paso por cuatro centros sanitarios: el Hospital de San Lázaro, el hospital Universitario Virgen Macarena, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el centro de especialidades de María Auxiliadora.