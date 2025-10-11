El tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla volverá a licitarse si no se acaba en un año

El tramo sur de la línea 3 del Metro que debe conectar el Prado con Bellavista y el Hospital de Valme está en apuros. El proyecto constructivo debía haberse acabado por contrato en octubre de 2023, pero acumula un retraso de dos años en su redacción y actualización. Hasta ahora las empresas han gastado cuatro años y disponen de un año más. El problema es que se agota el plazo límite de cinco años que permite la ley.

El tramo sur de la línea 3 del Metro es clave para culminar la otra mitad de la línea 3 del Metro de Sevilla que está en ejecución: el tramo norte (Pino Montano-Prado) .

Si en octubre de 2026 no está acabado el proyecto, la Junta de Andalucía tendrá que volver a licitar el contrato. Así lo marca la ley 9/2017 de contratación del sector público en su artículo 29. El apuro de la Junta es que en el año que le queda tiene que completar demasiados trámites para culminar este proyecto. En los 12 meses que restan hasta octubre de 2026, Fomento de la Junta tiene que sacar a información pública el proyecto redactado y abrirlo a alegaciones, resolver las alegaciones que reciba, emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), modificar el trazado con los condicionantes de la DIA y luego redactar el proyecto definitivo incluyendo esas alegaciones.

La ley da un plazo límite de 5 años para redactar el proyecto, que es la duración máxima del contrato de servicio. El proyecto se adjudicó el 2 de julio de 2021 y se formalizó el contrato el 26 de octubre de 2021, según consta en el expediente, lo que significa que el plazo límite se cumple en octubre de 2026.

Tramo Sur de la línea 3 del Metro y sus alternativas / Departamento De Infografía

El artículo 29 de la ley de contratación del sector público, que habla del plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, da un máximo de cinco años, incluyendo las prórrogas. En su punto 4 dice este artículo que "los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante".

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta adjudicó a la UTE formada por Técnica y Proyectos S.A. y Subterra Ingeniería la actualización del proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla así como su prolongación hasta el Hospital de Valme, en el barrio de Bellavista, con un presupuesto de 3.299.591 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

La descripción del contrato dice literalmente "revisión, actualización normativa, redacción y adaptación de los proyectos constructivos del tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla a la plataforma reservada SE-03. Elaboración del estudio informativo de su desarrollo y prolongación hasta el Hospital".

Con una longitud de 9,2 kilómetros (4,4 kilómetros del diseño inicial al que se unirán 4,8 de la prolongación a Bellavista), el proyecto del tramo sur de la línea 3 tendrá 12 estaciones y una población servida de 45.000 personas. El proyecto incluye una estación que atenderá la demanda de la Ciudad de la Justicia. Además, el objetivo es prestar servicio a la barriada de Bellavista con una configuración lo más accesible a la barriada, optimizar el trazado en planta, la velocidad comercial, la afección a la ordenación viaria y la captación de mayor demanda.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha pedido este mes a la Junta de Andalucía que la línea 3 en su tramo sur llegue hasta el Polígono Industrial la Isla y al Parque Empresarial Megapark en el que trabajan más de 30.000 personas de la ciudad y del área metropolitana. Dos Hermanas ya tiene conexión con el Metro con la línea 1, que llega hasta Olivar de Quintos.

Este proyecto está cofinanciado al 80% con fondos europeos.

La consejería de Fomento no da seguridad sobre si puede tener listo el proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3 del Metro de aquí a octubre de 2026. A preguntas de este periódico, Fomento respondió con el silencio.