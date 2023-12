Sevilla Quiere Metro denuncia que el proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3 sufre un retraso de dos meses

La asociación Sevilla Quiere Metro envió el pasado mes de septiembre una carta a la consejera de Fomento, Rocío Ruiz, de momento sin respuesta, para consultar el estado en el que se encontraba el proyecto del tramo sur de la línea 3, entre el Prado y Bellavista. Será la continuación del tramo norte entre Pino Montano y el Prado, que ya está en obras. Tiene una importancia estratégica, al conectar todos los hospitales de la ciudad, incluido el Virgen del Rocío, Fátima, Hospital Gómez Cariñanos (Militar) y Valme, además del Estadio Benito Villamarín, que será remodelado en los próximos años, y la Ciudad de la Justicia, en plena fase de apertura.

El contrato de revisión, actualización normativa y redacción del proyecto del tramo sur de la línea 3 de Metro se formalizó el 26 de octubre de 2021, con un plazo de ejecución de dos años, hasta el 26 octubre de 2023. En consecuencia, el proyecto constructivo del tramo sur se debería haber terminado en dicha fecha. La realidad -según Sevilla Quiere Metro- es que, casi dos meses después, el proyecto ni está finalizado, ni hay previsión de que se vaya a finalizar de forma inmediata.

El cronograma de redacción previsto en el contrato mostrado en la página 73 del Pliego dePrescripciones Técnicas (PPT), indica que la Consejería de Fomento debería haber ya superado la fase 0 (Plazo de Ejecución BIM), la fase 1 (Modelización), la fase 2 (Estudio informativo) y la fase 3 (proyectos constructivos). En consecuencia, el Pliego de Contratación indica que el hito del estudio informativo finalizado debería haberse alcanzado el mes 16 (26 de enero-25 de febrero 2023), por lo tanto, esta fase (estudio informativo) acumula un retraso de nueve meses.

Sin periodo de alegaciones

Por otra parte, el hito del proyecto constructivo debería haberse alcanzado en el mes 22 (26 de julio 2023 -25 de agosto 2023), con dos meses para que los técnicos de la Consejería ejecuten la revisión internafinal del proyecto. Sin embargo, al haber finalizado el plazo de ejecución contractual de 24 meses, el expediente está retrasado y sólo ha superado la primera de las tres fases planteadas (modelización), al no haber ni siquiera iniciado el periodo de alegaciones (información pública) a la ciudadanía del estudio informativo, incluido en esta segunda fase.

Referente a la fase 2, la del estudio informativo, como indica el punto 4.4.5 del PPT, se procede de la siguiente forma: “una vez redactada una primera versión del estudio informativo, éste será supervisado por la Dirección General de Movilidad, y una vez finalizado el proceso de correcciones se aprobará provisionalmente y se someterá al trámite de información pública de acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y con la Ley 6/2009 de Servicios Ferroviarios de Andalucía”.

Durante este proceso cualquier persona física y jurídica podrá alegar cuestiones relacionadas con el proyecto. Se trata de un proceso de alegaciones, largo y complejo, que debería haber concluido ya, pero que actualmente, aún no ha comenzado.

El diseño final

Además, según indica el punto 4.4.7 del PPT, “la fase de redacción del estudio informativo finaliza con la obtención del dictamen ambiental favorable por parte del órgano competente de la tramitación. A partir de ese momento, el consultor redactará la versión definitiva del estudio informativo, donde se selecciona una alternativa a desarrollar, al incluir en el proceso el resultado del trámite de información pública y el condicionado de la autorización ambiental, lo que determinará el diseño final, que será la base para la actualización de los correspondientes proyectos constructivos. Esta versión definitiva de la solución elegida, con la incorporación de los cambios como consecuencia del trámite de información pública y el condicionado de la autorización ambiental, será objeto de aprobación definitiva, y base de la fase de redacción de proyectos de construcción”.

Es necesario aclarar que actualmente se está trabajando en la redacción del proyecto constructivo del subtramo de la Avenida de la Borbolla, el cual no tiene alternativas de trazado y, por tanto, no requiere estudio informativo. Sin embargo, para el resto del trazado, desde la calle Eritaña (al final de la Avenida de la Borbolla) hasta el Hospital de Valme, aún no se ha iniciado el proceso de información pública, dentro de la fase 2, que culminará con una alternativa de trazado por donde se construirá el Metro.

¿Pasará por Los Bermejales?

Esto implica que aún no ha comenzado el proceso de redacción de proyecto de la inmensa mayoría del trazado del tramo sur, lo que implica "un grave retraso". A modo de ejemplo: aún no se ha determinado si el Metro pasará por la Avenida de Jerez o se adentrará en el barrio de Los Bermejales. Hasta que no se decida, no comenzará la redacción del proyecto de ese tramo.

Este lunes, 11 de diciembre, Sevilla Quiere Metro remitió una nueva carta a la consejera de Fomento para reiterar su gran preocupación por el retraso acumulado en la redacción del proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3. Se hizo especial hincapié en la necesidad de finalizar el proyecto constructivo para comenzar las obras. En este sentido, la asociación pidió expresamente que se pongan en marcha todos losmecanismos necesarios para acelerar la finalización de este expediente, de forma que se presente el proyecto constructivo, como muy tarde, en junio de 2024. "Existe cuantía suficiente en los Presupuestos andaluces para finalizar con urgencia este proyecto constructivo", defiende la entidad civil.