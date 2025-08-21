SUCESOS
El hombre pidió mayonesa y como no tenían en la cafetería fue a buscar una botella de gasolina para rociar el local

Un grave incidente se registró en Los Palacios y Villafranca cuando un cliente de una cafetería decidió prender fuego al establecimiento tras una disputa aparentemente trivial. El suceso comenzó cuando el hombre preguntó a un camarero si tenían mayonesa, recibiendo como respuesta que no.

