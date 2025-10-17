Sevilla acoge este fin de semana el II Encuentro Internacional del Cacao, Guadalcao 2025, una cita que conmemora los 500 años de la entrada del cacao en Europa a través del puerto de la ciudad. El evento se celebrará los días 18 y 19 de octubre en el Espacio Exploraterra, junto a la Torre del Oro, a orillas del Guadalquivir. Bajo el lema “Sevilla y el Cacao”, Guadalcao celebra en su segunda edición los valores del artesano y el trabajo de empresas consagradas a conservar, desde la tradición y la innovación, una herencia culinaria única, en la que el cacao y el chocolate son protagonistas. El programa incluye un encuentro profesional con la participación de reconocidos chefs, pasteleros y reposteros, que ofrecerán ponencias y talleres especializados dirigidos al sector. De forma paralela, el Festival del Cacao, abierto a todos los públicos, ofrecerá catas, degustaciones, presentaciones de productos, demostraciones en vivo y concursos de creaciones a base de chocolate.

Consulta toda la programación.

Además, habrá un espacio dedicado a las familias, con talleres y actividades infantiles, y el “Rincón del Chocolate”, donde los asistentes podrán disfrutar del denominado elixir de los dioses. Los visitantes también podrán adquirir y degustar diferentes tipos de chocolate, dulces y helados en los expositores instalados en el recinto. Tras la buena acogida de la primera edición, Guadalcao refuerza su objetivo de posicionar a Sevilla como punto de referencia internacional del cacao, reivindicando su papel histórico como puerta de entrada de este producto en Europa. Salón Torre del Oro – Espacio Exploraterra (Paseo Marqués de Contadero, Sevilla).