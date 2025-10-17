Sevilla celebra el II Encuentro Internacional del Cacao en homenaje a los 500 años de su llegada a Europa
El festival estará abierto a todos los públicos y habrá catas para los amantes del chocolate
Sevilla acoge este fin de semana el II Encuentro Internacional del Cacao, Guadalcao 2025, una cita que conmemora los 500 años de la entrada del cacao en Europa a través del puerto de la ciudad. El evento se celebrará los días 18 y 19 de octubre en el Espacio Exploraterra, junto a la Torre del Oro, a orillas del Guadalquivir. Bajo el lema “Sevilla y el Cacao”, Guadalcao celebra en su segunda edición los valores del artesano y el trabajo de empresas consagradas a conservar, desde la tradición y la innovación, una herencia culinaria única, en la que el cacao y el chocolate son protagonistas. El programa incluye un encuentro profesional con la participación de reconocidos chefs, pasteleros y reposteros, que ofrecerán ponencias y talleres especializados dirigidos al sector. De forma paralela, el Festival del Cacao, abierto a todos los públicos, ofrecerá catas, degustaciones, presentaciones de productos, demostraciones en vivo y concursos de creaciones a base de chocolate.
Consulta toda la programación.
Además, habrá un espacio dedicado a las familias, con talleres y actividades infantiles, y el “Rincón del Chocolate”, donde los asistentes podrán disfrutar del denominado elixir de los dioses. Los visitantes también podrán adquirir y degustar diferentes tipos de chocolate, dulces y helados en los expositores instalados en el recinto. Tras la buena acogida de la primera edición, Guadalcao refuerza su objetivo de posicionar a Sevilla como punto de referencia internacional del cacao, reivindicando su papel histórico como puerta de entrada de este producto en Europa. Salón Torre del Oro – Espacio Exploraterra (Paseo Marqués de Contadero, Sevilla).