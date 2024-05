Manu Jara abre su dulcería en el hotel Only You Sevillla

Manu Jara tiene desde el sábado 4 de mayo un nuevo punto de venta en Sevilla con un emplazamiento muy original: dentro de un hotel. En concreto todos los que entren al Only You Sevilla, situado frente a la estación de Santa Justa en el antiguo edificio del hotel Ayre, se encontrarán con la extensa y delicada variedad que el pastelero pone a disposición de sus clientes. De este modo, Jara regresa al barrio de Nervión.

Breakery with Manu Jara abrirá sus puertas el sábado 4 de mayo a las 10:30, ofreciendo a los sevillanos y visitantes una experiencia única en el arte de la pastelería. El establecimiento operará a diario y en horario continuo de 10:30 a 21:00.

Esta nueva dulcería se suma a las que Manu Jara tiene en la calle Pureza en Triana y en el Gourmet Experience de El Corte Inglés en el centro. Con la calidad y la excelencia siempre como eje de sus elaboraciones, Manu Jara mantiene su compromiso de no expandirse más allá de tres locales en la ciudad, garantizando así la frescura y el sabor que caracterizan a sus productos.

"Estamos muy contentos de abrir nuestra nueva dulcería en el hotel Only YOU Hotel Sevilla. Este lugar no sólo representa nuestro esperado regreso a Nervión, sino también una oportunidad para seguir ofreciendo a nuestros clientes lo mejor de la alta repostería francesa con un toque sevillano", comenta el propio Manu Jara. "Nuestro compromiso con la calidad y la excelencia sigue siendo firme y es el corazón de nuestra propuesta."

"Esperamos que tanto sevillanos como visitantes encuentren en Breakery with Manu Jara un lugar para disfrutar de la verdadera artesanía en pastelería, en un ambiente que invita a relajarse y saborear cada bocado", concluyó Jara.