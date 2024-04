Un hotel para los viajeros abierto a los sevillanos frente a la estación de Santa Justa

La categoría de los hoteles se mide técnicamente por estrellas, pero en muchas ocasiones las estrellas tienen otros valores añadidos. Only You Sevilla tiene cinco y muchas ganas de que la ciudad disfrute de él con servicios que pretenden que no sean exclusivos de los clientes alojados, sino de los vecinos y visitantes de la ciudad. Desde desayunar probando los diferentes tipos de café a disfrutar de la cocina de kilómetro cero de Rodrigo Pérez, el chef ejecutivo del hotel de sevillano y que está al frente del restaurante Trotamundos.

En la misma puerta el hotel rompe con el concepto clásico. No está la recepción sino un colorido mostrador donde en un par de semana Manu Jara tendrá un punto de venta de su repostería con sello propio. Un poco más adelante, las flores de Verde Oliva dan colorido a una entrada completamente remodelada que indica que no es un hotel al uso.

Su director, Jacobo Lope asegura que cuando alguien viaja nunca vuelve igual. "Nos gusta hacerlo diferente, que el viajero se quede con ganas de volver y que el sevillano entre", afirma. Coctelería de autor con un giro de combinados hacia sabores cítricos, una extensa vinacoteca y un espacio agradable para reuniones o charlas informales dan paso a Trotamundos. Roberto Pérez afirma que en la carta quiere hacer un homenaje a la cocina de todos lados pero "claramente identificable por el gusto local" y donde se puede comer un nigiri de presa ibérica "con todo el sabor a y tonkatsu de ibérico con puerros asados y copos de bonito seco. Una carta "dinámica que iremos adaptando para que la gente venta a nuestro restaurante. La idea es que los platos con más tirón permanezcan".

En el salón Zurbarán, destinado a los desayunos y que está abierto también para el público en general y donde se puede degustar diferentes tipos de café y forma de prepararlo. Todo para una experiencia de categoría.

La marca lifestyle premium de Palladium Hotel Group apuesta por la capital andaluza para abrir su quinto hotel de la marca en España y se suma a los que tiene repartidos por toda la península incluyendo sus dos hoteles ubicados en Madrid, Valencia y Málaga. El nuevo proyecto de la compañía aspira a convertirse en el enclave perfecto tanto para viajeros como para locales, situando al cliente en el centro de la experiencia.

El nuevo hotel, que ocupa el edificio del antiguo Ayre Hotel Sevilla, cuenta con 209 habitaciones repartidas en 8 plantas, una piscina con pool bar, diversas salas para eventos corporativos, un lobby con más de 1.000 metros cuadrados -que lo convierte en el corazón del hotel- y una variada oferta gastronómica que promete ser el nuevo spot por excelencia. También dispondrá de una coctelería de autor que se podrá disfrutar tanto en su lobby como en la zona de la piscina.

En cuanto al diseño interior, una de las señas de identidad de la marca, lleva la firma del reconocido interiorista Lázaro Rosa-Violán. A partir de una redefinición del concepto de hotel urbano, el decorador ha dado lugar a espacios diferenciados que fusionan la esencia de Sevilla con las tendencias cosmopolitas más actuales, creando un vínculo estrecho con el huésped a través de la representación de diversas culturas. La remodelación del edificio ha sido obra del despacho de arquitectura T10, que ha llevado a cabo una renovación integral del inmueble para cumplir con los máximos estándares de sostenibilidad y calidad para ganar una mayor eficiencia energética.