Así ha sido el desalojo de una residencia de mayores en Tocina por las inundaciones
La residencia Nuestra Señora de la Soledad fue desalojada por precaución ante la riada que amenazaba Tocina. La Junta de Andalucía activó el protocolo para proteger a las 36 personas mayores que allí residen: diez fueron recogidas por sus familias, mientras que las 26 restantes fueron reubicadas en otros centros de la capital o de la comarca, distribuidas entre Cantillana, Villanueva del Río y Minas, Mairena del Alcor y Parque Alcosa. El desalojo fue supervisado por autoridades regionales y locales, que destacaron la planificación preventiva y la labor de coordinación con centros cercanos para garantizar la seguridad de los mayores, incluyendo a quienes necesitan silla de ruedas o tienen movilidad reducida.