La residencia Nuestra Señora de la Soledad fue desalojada por precaución ante la riada que amenazaba Tocina. La Junta de Andalucía activó el protocolo para proteger a las 36 personas mayores que allí residen: diez fueron recogidas por sus familias, mientras que las 26 restantes fueron reubicadas en otros centros de la capital o de la comarca, distribuidas entre Cantillana, Villanueva del Río y Minas, Mairena del Alcor y Parque Alcosa. El desalojo fue supervisado por autoridades regionales y locales, que destacaron la planificación preventiva y la labor de coordinación con centros cercanos para garantizar la seguridad de los mayores, incluyendo a quienes necesitan silla de ruedas o tienen movilidad reducida.