Los toldos en la Avenida de la Constitución de Sevilla

Un tramo de la Avenida de la Constitución de Sevilla ha amanecido con los nuevos toldos colocados para ofrecer sombra a los transeúntes.

Los toldos se han dispuesto en unos soportes autónomos de acero que reposan sobre peanas de hormigón y se se pueden ver en la parte de la avenida que linda con la Puerta de Jerez.

La colocación de los toldos no está exenta de polémica puesto que los soportes de acero están anclados a los edificios, algunos de ellos históricos, sin que se haya obtenido el permiso para llevar a cabo esta acción.