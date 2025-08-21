Tragedia en Alcalá de Guadaíra: fallece una mujer al huir de un incendio
El incendio se originó en un piso de la calle Arquitecto Aníbal González; un hombre y un menor lograron escapar, aunque ella falleció al caer al vacío
Muere una mujer al intentar huir de su casa en llamas en Alcalá de Guadaíra
Una mujer falleció en Alcalá de Guadaíra tras intentar escapar del incendio declarado en su vivienda. El suceso tuvo lugar alrededor de las 11:30 horas en la calle Arquitecto Aníbal González, donde el fuego se propagó en un piso situado en la segunda planta de un bloque de viviendas.