Muere una mujer al intentar huir de su casa en llamas en Alcalá de Guadaíra

Una mujer ha muerto este jueves en Alcalá de Guadaíra cuando intentaba huir del incendio de su casa. Los hechos han ocurrido sobre las once y media de la mañana en la calle Arquitecto Aníbal González, donde se declaró un fuego en una vivienda de una segunda planta de un bloque. Había al menos tres personas en el interior del piso. Un hombre logró salir del mismo por una ventana y agarrarse a un aparato de aire acondicionado, pero la mujer cayó al vacío y murió por el impacto contra el suelo. Un menor de edad logró salir de la vivienda por sus medios y resultó ileso.

Fuentes del servicio de emergencias 112 de la Junta detallaron que se recibieron más de 30 llamadas de personas alertando del fuego. No ha trascendido la edad ni la identidad de la persona fallecida. En el lugar han estado agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y los profesionales sanitarios del 061, que atendieron al hombre, que resultó herido, y sólo pudieron confirmar la defunción de la mujer.

La comisión judicial se ha desplazado al lugar de los hechos y está a la espera de que se ordene el levantamiento del cadáver, para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se le practicará la autopsia.

Fuentes de los Bomberos de la Diputación explicaron a este periódico que el incendio estaba totalmente desarrollado cuando llegaron al lugar, probablemente porque las personas que llamaron lo hicieron al ver las llamas y el humo saliendo por las ventanas. El humo estaba muy bajo, lo que indica que ya llevaba tiempo en marcha. Este tipo de fuegos se propagan muy rápidamente. Al llegar los bomberos, la pareja estaba ya intentando salir saltando por la ventana. No dio tiempo a rescatarlos.

En la vivienda residían otros dos menores, que afortunadamente no se encontraban en el piso porque estaban pasando el día en un parque de atracciones.