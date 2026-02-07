DIRECTO
Toda la actualidad sobre el tiempo y el estado de los ríos en Sevilla

El Tranvibús circula ya con plena prioridad en los semáforos

El Tranvibús logra la prioridad de paso en los semafóros que le faltaba

El Tranvibús en la avenida de la Buhaira, donde efectúa su primera parada mientras la línea no se extienda al Duque. / Juan Carlos Muñoz

También te puede interesar

Lo último

stats