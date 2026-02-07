Ir al contenido
header.menu.open
Sevilla
Sevilla
Vivir
El Rocío
Semana Santa
Feria de Abril
Juzgado de Guardia
Senderismo
Provincia
Provincia
Dos Hermanas
Alcalá de Guadaíra
Aljarafe
Tomares
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
España
Economía
Consumo
Sociedad
Tecnología y Ciencia
Salud
Wappíssima
Medio ambiente
Motor
De compras
Deportes
Sevilla FC
Real Betis
Baloncesto
Cultura
Toros
SEFF
Bienal de Flamenco
Cofradías
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Cartas al director
Regístrate
Sevilla
Noticias Sevilla
Vivir en Sevilla
Feria de Abril
Semana Santa
Juzgado de Guardia
El Rocío
El rastro de la fama
El zaguán
La catenaria
Provincia
Noticias Provincia
Dos Hermanas
Alcalá de Guadaíra
Aljarafe
Tomares
Senderismo
Andalucía
Noticias Andalucía
Turismo y viajes
Panorama
España
Economía
Mundo
Consumo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Causa Criminal
Salud
Wappíssima
Mascotas
Medio ambiente
Motor
De compras
Gastronomía
Cosas de Comé
BC Noticias
Deportes
Noticias Deportes
Sevilla FC
Real Betis
Baloncesto
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV - Comunicación
SEFF
Bienal de Flamenco
Tecnología y Ciencia
Noticias Tecnología
Vídeojuegos
Suplemento Tecnológico
Toros
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Multimedia
Vídeos
Newsletters
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscríbete al Diario en papel
Buscar contenidos
DIRECTO
Toda la actualidad sobre el tiempo y el estado de los ríos en Sevilla
El Tranvibús circula ya con plena prioridad en los semáforos
El Tranvibús logra la prioridad de paso en los semafóros que le faltaba
El Tranvibús en la avenida de la Buhaira, donde efectúa su primera parada mientras la línea no se extienda al Duque.
/
Juan Carlos Muñoz
También te puede interesar
El Tranvibús circula ya con plena prioridad en los semáforos
Así trabajan los técnicos de Endesa para solventar las incidencias por las borrascas
El alcalde de Vejer explica las medidas de desalojo por un derrumbe en el municipio
Lora del Río sigue con los trabajos para evitar las inundaciones
Lo último
Marta Jiménez Serrano: “Tenemos deberes pendientes a la hora de hablar de lo íntimo”
Sevilla FC-Girona: Las dos peores defensas se retan
El Betis, ante la negra estadística en casa del Atlético de Madrid
El Tranvibús entra por Escuelas Pías y sale por Jáuregui