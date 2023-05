España en Eurovisión: del suspenso a la matrícula de honor

Hasta 12 veces se ha posicionado España en el farolillo de cola –de la posición 20 hacia abajo– , generando una sensación de frustración en el eurofan y una idea justificada de que ni iba ni quería ganar. Un resultado que podría haber sido más catastrófico todavía si no contara con el privilegio de pertenecer al Big Five, esas candidaturas que no comen semifinales como las demás.

España ya no sale a figurar, sale a comérselo todo. Lo demostró Chanel en 2022, con un tercer puesto también muy discutido –no nos libramos nunca de la maldición de no poder gozarlo hasta el final– pero que devolvió la ilusión ante una batalla que parecía perdida.

Sobrevalorado, kitsch o friki. Son solo algunos de los calificativos que el público general aplica al certamen de la canción por excelencia. Eurovisión puede ser eso y todo lo contrario. Sin embargo, ni es más hortera ni pasado de rosca como espectáculo que 11 señores en calzonas sobre el césped o una muchedumbre apostada a las puertas de una ermita para venerar a una figura mariana. Me refiero a la Blanca Paloma –la almonteña, no la ilicitana–. Dios sabe por qué Eurovisión está peor considerado por la opinión pública que otro tipo de manifestaciones de fervor colectivo.

La trayectoria de España en el festival de Eurovisión desde 2001

2022: SloMo, Chanel. Puesto 3.

2021: Voy a quedarme, Blas Cantó*. Puesto 24.

2019: La venda, Miki. Puesto 22.

2018: Tu canción, Amaia y Alfred. Puesto 23.

2017: Do it for your lover, Manel Navarro. Puesto 26.

2016: Say Yay!, Barei. Puesto 22

2015: Amanecer, Edurne. Puesto 21.

2014: Dancing in the rain, Ruth Lorenzo. Puesto 10.

2013: Contigo hasta el final, El sueño de Morfeo. Puesto 25.

2012: Quédate conmigo, Pastora Soler. Puesto 10.

2011: Que me quiten lo bailao, Lucía Pérez. Puesto 23.

2010: Algo pequeñito, Daniel Diges. Puesto 15.

2009: La noche es para mí, Soraya Arnelas. Puesto 24.

2008: Baila El Chiki Chiki, Rodolfo Chikilicuatre. Puesto 16.

2007: I love you mi vida, D’Nash. Puesto 20.

2006: Bloody Mary, Las Ketchup. Puesto 21.

2005: Brujería, Son de Sol. Puesto 21.

2004: Para llenarme de ti, Ramón. Puesto 10.

2003: Dime, Beth. Puesto 8.

2002: Europe’s living a celebration, Rosa. Puesto 7.

2001: Dile que la quiero, David Civera. Puesto 6.

Fuente: Elaboración propia.

*Mismo representante en Eurovisión 2020, cancelado por la pandemia de Covid.