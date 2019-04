José Manuel Soto, Donald Trump y un consejo para apagar el fuego de Notre Dame

El desconocimiento y el ánimo por solidarizarse con las tragedias no son buenos compañeros. Como ya le ocurriera al cantante David Bisbal con las pirámides egipcias durante la Primavera Árabe hace unos años, ahora ha sido otro conocido reincidente de los líos en las redes sociales, José Manuel Soto, uno de los epicentros de las burlas por su solución para apagar el incendio que estaba devastando Notre Dame. Compartiendo sugerencia, eso sí, con todo un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras el fuego consumía el templo galo, el cantante no sólo no entendía por qué no se soltaba agua desde helicópteros para apagar las llamas, sino que se preguntaba también si el incendio de "un símbolo del cristianismo francés" en "plena Samana Santa" era coincidencia. Las reacciones jocosas no se hicieron esperar.

Pero curiosamente, Soto no se quedaba solo en su teoría. Al otro lado del Atlántico, Trump compartía la solución para magnificar aún más las bromas sobre una propuesta concebida como una calamidad por los expertos, ya que el agua puede provocar que se debilite la estructura y ceda al peso.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!