Las 'influencers' que han conquistado a la Generación Z

Las generaciones más jóvenes son las que están marcando las nuevas tendencias de la moda a través de las redes sociales. Si en una época anterior eran la televisión y las revistas los principales difusores de la moda, esa situación ha cambiado notablemente. El impacto del entorno digital es una realidad en la industria y ahora las firmas más destacadas buscan a sus referentes en las pantallas de los smartphones.

Chiara Ferragni, Leandre Medine o Aimee Song se apoyaron en Instagram para dar a conocer sus looks al mundo y ganar dinero con ello. Sin embargo, la nueva hornada de influencers, denominada como Generación Z, recurre a Tik Tok para marcar tendencia y abrirse paso en esta faceta publicitaria. Esta red social cuenta con más de 1.000 millones de usuarios a nivel mundial, la mitad de ellos menores de 25 años. El ránking de tiktokers, según Forbes, tiene nombres propios que han amasado millones de dólares en el pasado año.

Entre esos nombres destacan las hermanas Charli y Dixie D’Amelio, con 17,5 y 10 millones de dólares respectivamente. Charli compartió sus primeros bailes en Tik Tok en julio de 2019 con apenas 15 años. Su éxito ha llegado a cotas insospechadas dos años después, superando los 133 millones de seguidores en la plataforma. Con el dinero y la popularidad conseguida ha probado suerte como empresaria de moda con la línea Social Tourist, junto a su hermana y con la colaboración de la firma Hollister. También ha dado el salto a la televisión con el reality The D’Amelio Show, en Hulu, y con el programa Charli vs Dixie, en el que compite con su hermana. Con todo ello, se ha embolsado 17,5 millones de dólares en 2021.

Su hermana mayor, Dixie, es otro filón publicitario gracias al uso de Tik Tok. Cuenta con menos seguidores que Charli, 57 millones, pero también ha utilizado la plataforma para hacer caja. Según Forbes habría ganado 10 millones de dólares en campañas publicitarias, con los proyectos que mantiene junto a Charli y con su faceta de cantante. Uno de sus temas, Be Happy, supera los 110 millones de visualizaciones en YouTube. Dixie, con un estilo rompedor y agresivo, es un icono para la moda, habiendo colaborado con conocidas firmas, como es el caso de Valentino.

Addison Rae ha pasado de Tik Tok al cine. La joven estadounidense ha protagonizado la comedia romántica He’s All That en Netflix. Sus ingresos por un valor de 8,5 millones de dólares se deben además, a la colaboración con firmas como Pandora, de la que es embajadora de la línea Pandora ME, un podcast que tiene junto a su madre, éxitos musicales y su propia marca de maquillaje, Item Beauty. Addison Rae, a sus 21 años, es una joven versátil y polifacética que aún no ha encontrado su techo.

Bella Poarch no cuenta con un nombre tan conocido como el de las anteriores, pero cabe reseñar que en el universo Tik Tok ha conseguido en poco más de un año la friolera de 87 millones de seguidores. La estadounidense, nacida en Filipinas, es la tercera chica más seguida de la plataforma. Esa posición de privilegio se ha traducido en 5 millones de dólares para su cuenta bancaria en 2021. También ha lanzado su primer single, Build a Bitch.

Avani Gregg, además de ser íntima amiga de Charli D’Amelio, lleva años trabajando en las redes sociales. Sus inicios estuvieron marcados por los maquillajes de fantasía. Al igual que las hermanas D’Amelio o Addison Rae, ha pasado por The Hype House, el reality de tiktokers de Netflix. Aún así, Avani apunta a otras esferas y no quiere reducir su radio de acción a la plataforma Tik Tok. Su pretensión es hacerse un hueco en el mundo de la moda y ya la hemos visto en alfombras rojas, como es el caso de la entrega de los Premios CFDA 2021. El año pasado se embolsó 4,75 millones de dólares.

A nivel nacional, no disponemos de datos económicos, pero sí sabemos que Úrsula Corberó, Jaime Lorente, Esther Expósito, Dulceida o Paula Gonu son algunos de los perfiles más seguidos por la Generación Z. La influencia de series de prestigio como La casa de papel o Élite han encumbrado a muchos de ellos, cuyas tendencias son un reclamo para las marcas publicitarias. En cifras destacan Esther Expósito con más de 26,5 millones de seguidores en Instagram, seguida por Úrsula Corberó con más de 21 millones de followers.