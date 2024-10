La 15 edición de In the Park en Sevilla será el 12 de octubre

In The Park

'Stands' de artesanía en In The Park en una edición pasada en el Parque del Alamillo.

El 12 de octubre vuelve una edición de In The Park Sevilla, y ya van 15 jornadas culturales cargadas de expresiones artísticas donde destaca la música en directo, actividades infantiles, talleres, una gastronomía seleccionada y su característica feria de arte. Tras la edición en Rota (Cádiz) el pasado septiembre, esta feria de arte se reúne de nuevo para exponer una gran muestra desde toda Andalucía el día del Pilar, en horario de 11:00 a 23:0 y en su lugar habitual, la zona del hórreo del Parque del Alamillo.

El programa de actividades será completo y para todos los públicos. Destaca la actividad organizada por el Parque del Alamillo con motivo de su 31 cumpleaños, con una ruta botánica, una tarta de cumpleaños gigante, espectáculos circenses, pintura mural, teatro de títeres y mucho más.

La banda sonora de esta cita estará a cargo de una cuidada línea de artistas en formato banda y DJ, donde brilla un claro cabeza de cartel con el nombre de Chico Blanco, éste joven artista es referente indiscutible dentro del underground español gracias a su visión innovadora y visionaria de la música. Seguimos con One Pac & Fellows, potente proyecto que une al carismático artista senegalés One Pac (Birane Wane) con el productor sevillano Jose Gómez, un auténtico viaje sonoro que traspasa fronteras y mezcla culturas en clave Soul, presentan su recién estrenado LP. Con más de 20 años de carrera musical girando vinilos de 7” y 12”, damos la bienvenida por primera vez al dj/productor cordobés Flow Lab Kid, artista que mezcla perfectamente lo urbano con lo clásico, y lo antiguo con lo contemporáneo, siempre con el groove como hilo conductor. Además, tendremos al dj/productor Sloveno afincado en Berlín, GaL, tras su reciente aparición en las populares sesiones de HOR/Berlín, artista con un exquisito gusto por la electrónica de baile en su vertiente más Leftfield. Por supuesto algunos de nuestros residentes darán paso y cierre a las sesiones de los artistas invitados, con el más puro sabor al sonido de In The Park.