Alumnos de diferentes centros revisan la sociedad de consumo a través del Pop Art en una muestra

El centro cívico Las Sirenas acoge desde este miércoles 3 de abril (20:00) hasta el 1 de mayo la exposición ConSumoArte, de EnModoArte, una asociación de ocho profesores de Dibujo de diferentes centro educativos de Sevilla y provincia que, durante cuatro años consecutivos están mostrando los trabajos más interesantes realizados por los alumnos de dichos centro.

El movimiento Pop Art como referente

Cada año, los docentes se plantean una temática de compromiso con el entorno más inmediato. Este año, con el título ConSumoArte, pretenden recabar información de referentes icónicos del movimiento Pop Art de los años 60 para revisarlos y crear un compromiso con los alumnos y de esta manera realizar expresiones plásticas que muestren las nuevas adicciones de consumo de la sociedad del siglo XXI.

En la cultura contemporánea en la que los medios masivos de comunicación sirven cada vez más como árbitros de la realidad, el uso y consumo del estilo de vida se ha convertido en una fascinación colectiva y en un objeto de deseo. Los valores estéticos de este estilo de vida son cada vez más efímeros, determinados por la capacidad de las imágenes publicitarias y los medios de comunicación para transmitir, exaltar e imponer una determinada forma de pensar y de vivir.

El Arte Pop en los 60 destapó el tarro de las esencias del consumo, derribando ciertas fronteras entre lo público y lo privado, entre el estilo museístico y elitista del arte y el estilo irreverente y popular de los mass media.

El culto al consumo en la sociedad actual

El arte se sirvió de la publicidad y de las imágenes del cine y los medios de comunicación para reflejar esa nueva dimensión del consumo de masas. A todo esto, en el siglo XXI hay que sumar nuevos y poderosos agentes u objetos de deseo que han ido cimentándose en la cultura contemporánea: el culto a las marcas, el culto a las modernas catedrales del consumo que son los centros comerciales y muy especialmente la revolución que en todos los ámbitos de la vida ha supuesto la llegada de internet y todo cuanto ha generado alrededor, que ha transformado la forma de comunicarse y de ser.

Preguntas que se resuelven a través del Pop Art

Las nuevas identidades nacidas al calor de las redes sociales y las nuevas adicciones tecnológicas son cuestiones que, dada su relevancia en el día a día del siglo XXI, no se deben ignorar desde el ámbito educativo y por ello, desde la asociación entienden que "el concepto pop debe ser revisado para intentar entender desde una perspectiva crítica nuestra cultura contemporánea".

Este proyecto, que bajo el lema ConSumoArte desarrollan este curso, va a estar vehiculado y enfocado para dar respuestas a una serie de preguntas que –desde el ámbito de la educación artística y utilizando la estética pop– exigen respuestas críticas tales como ¿Qué imágenes me definen? ¿Con qué imágenes me defino? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me siento si no estoy comunicado? ¿Cómo me siento con mi identidad? ¿Qué imagen doy de mi en las redes sociales? ¿Cuáles son mis objetos de deseo en materia de consumo? ¿Tengo adicciones? ¿Qué define o condiciona mi forma de vestir, de comer, de divertirme, de relacionarme?

Para ello toman como referentes a grandes iconos del pop norteamericano como Roy Lichtenstein o Andy Warhol pero también a artistas relevantes del panorama nacional e internacional que se aproximan a esta estética Pop, como es el caso de artista urbano Okuda, a quien dedican un espacio específico en el proyecto.

Una apuesta por el consumo sostenible

De forma paralela, también cuestionan las prácticas consumistas contemporáneas en relación al medioambiente y al consumo responsable, en el sentido de que nos interesamos por la vida de los materiales y los residuos que se generan en la vorágine de las modas efímeras que hacen entrar en el peligroso bucle del usar y tirar. El concepto de reciclaje y reaprovechamiento sostenible de los objetos de consumo será por tanto otra de las vías centrales de trabajo.

Una transformación de la educación a través del arte

Muchas son las propuestas que de forma específica se desarrollan en cada centro educativo y algunas que se hacen de forma colectiva para presentarse en forma de instalación conjunta porque el trabajo en equipo es una de las máxima de este colectivo.

Desde la perspectiva docente como colectivo EnModoArte se plantean una gran pregunta y un gran reto: ¿Son las formas, métodos y discursos del arte contemporáneo susceptibles de transformar críticamente los relatos de la educación? La experiencia acumulada en sus anteriores proyectos les dice que sí , que es posible transformar los relatos en la educación mediante propuestas que indagan en las relaciones entre las prácticas artísticas y educativas a través del arte.