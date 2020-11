El Armario de Nuevo Futuro se abre online para la compra de ropa de rostros conocidos

Desde este jueves y hasta el 9 de diciembre, el Armario Solidario de Nuevo Futuro abre sus puertas con la venta especial de artículos de rostros conocidos del mundo de la moda, la cultura y la sociedad, a través de la nueva web de compraventa de ropa de segunda mano Best For Less.

Así, hasta el 9 de diciembre estarán a la venta en www.bestforless.es más de 300 prendas y accesorios de moda de la infanta Elena de Borbón, la infanta Pilar de Borbón, Rosario Flores, Carolina Adriana Herrera, Eugenia Martinez de Irujo, Mariola Orellana, Fabiola de Osborne, Andrea Pascual, Laura Ponte, Alejandra Rojas, Agatha Ruiz de la Prada, Marta Sanchez, Margarita Vargas y Simoneta Gomez-Acebo. Todas estas prendas han sido donadas desinteresadamente y podrán adquirirse en este pop-up virtual para apoyar la labor solidaria de Nuevo Futuro.

De este modo, a pesar del distanciamiento social, cualquier persona desde su casa tendrá la oportunidad de colaborar con la Asociación en el sostenimiento de los 96 hogares de acogida que tienen en España, en los que son atendidos más de 1.200 niños y jóvenes en protección a pesar del confinamiento y la pandemia.

"Es duro aceptar que las circunstancias nos obligan a no organizar El Rastrillo de Nuevo Futuro este año. Son más de 2.000 voluntarios, dando lo mejor de ellos mismos durante diez días desde hace 52 años. Gente extraordinaria y comprometida con nuestra causa", asegura Josefina Sánchez-Errázuriz, presidenta de la entidad sin ánimo de lucro. A eso, explica "hay que añadir que la labor de Nuevo Futuro atendiendo a los menores y jóvenes en protección en los hogares de acogida es ahora más importante que nunca, ya que los efectos de la pandemia tienen un mayor impacto en las niñas y niños en riesgo de exclusión social".

Por su parte, Simoneta Gómez-Acebo, miembro del Comité de Nuevo Futuro, asegura que "los niños de los hogares de acogida siguen necesitando el apoyo de toda la sociedad, ya que se trata de menores en los que el impacto del confinamiento es aún mayor".

Carmen Sáenz Varona, fundadora y CEO de Best for Less, ha señalado que "es un verdadero honor para todo el equipo poder colaborar con Nuevo Futuro y con esa labor extraordinaria que llevan años haciendo".

Asociación Nuevo Futuro

La Asociación Nuevo Futuro es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1968, para la protección de la infancia y la adolescencia. Es la organización de referencia en la atención de menores en hogares para su acogimiento, bienestar y futuro. Con 52 años de trayectoria, ha atendido en más de 250 hogares a más de 13.000 niños y jóvenes entre 0 y 18 años en riesgo de exclusión, que están a cargo de las Administraciones Públicas. El objetivo es proporcionarles un entorno familiar, estable y normalizado para que tengan la oportunidad de un futuro digno con pleno desarrollo social y emocional, en igualdad de condiciones que el resto.

La Asociación Nuevo Futuro forma parte de la Federación de Asociaciones de Nuevo Futuro, formada por otras 10 organizaciones independientes, y que actúan en Europa (España y Portugal), en Latinoamérica (Perú y Colombia) y en África (Santo Tomé y Príncipe).

Plataforma Best for Less

Best for Less es la nueva plataforma de intermediación en la compraventa, entre particulares, de ropa y complementos de segunda mano con una experiencia cliente premium, creada para mujeres amantes de la moda que defienden el uso inteligente de la ropa y buscan un consumo sostenible.

La iniciativa llega de la mano de Carmen Sáenz Varona, profesional con más de 25 años de experiencia como alta directiva en el sector de la moda y el lujo y profesora experta en temas de sostenibilidad, branding y experiencia cliente.