Campamentos de verano hechos a medida en Sevilla

Vacaciones escolares y campamentos de verano van unidos de la mano. Es el momento de pensar qué hacer con los más pequeños de la casa mientras los padres trabajan. En Sevilla, las escuelas urbanas o campus en cualquiera de sus modalidades, bien en inglés, en plena naturaleza o en la piscina, son las opciones preferidas. Hay tantas como intereses o gustos tienen los niños, en definitiva, campamentos hechos a su medida.

Divertirse a la par que aprender a convivir, valores y materias nuevas, tales como la robótica, es posible en estos campamentos que aquí se destacan.

De clases de cocina a waterpolo en Acticampus

El Hotel Silken Al-Andalus Palace acoge un año más el Acticampus, gestionado por Activamentes. Del 24 de junio al 31 de julio, los niños de 4 a 13 años podrán participar en este campus basado en la educación emocional.

Múltiples son las acciones que se desarrollan: actividades físicas y deportivas (waterpolo, deportes de raqueta, psicomotricidad...) en los 15.000 m2 de jardines del hotel, piscina todos los días, cooking classes, visitas al huerto urbano del hotel, talleres de robótica, lengua de signos, intercambio lingüístico...

La matrícula tiene un coste de 20 euros y el precio es desde 85 euros por semana (horario amplio de 07:30 a 15:30). Descuentos a partir de dos semanas, y 50% desde primer hermano.

Inscripciones: acticampus.com; 608 619 697 / 955 410 857; info@activamentes.com.

Un intensivo de artes escénicas en Educo-Música

El musical Jazz, la gigante sirve de hilo conductor para el intensivo de artes escénicas que Educo-Música ha preparado para que este verano, donde los pequeños de 3 a 9 años serán los verdaderos protagonistas de la obra: actores, escenógrafos, cantantes, bailarines, músicos, compositores, directores de escena, técnicos de luces, de sonido, cocineros… contando, además, con las adaptaciones de las composiciones originales de la obra y la dirección artística de Martín Fernández Olmedo, reciente finalista del programa de Tele 5 Got Talent España 2019.

Así, los niños recibirán talleres de artes escénicas acompañados de inmersión al inglés.

Todo ello se desarrolla en las sedes de Educo-Música en Ronda Histórica-Centro (San Lorenzo), Sevilla Este, Virgen del Rocío / El Porvenir y en el Aljarafe (Tomares y Sanlúcar la Mayor). En instalaciones climatizadas, cuentan también con patios, piscinas hinchables, mangueras e incluso con árboles frutales.

Desde el 24 de junio al 31 de julio, el precio es de 52 euros semanales al contratar el mes completo (precios variables, según los servicios y semanas concertadas).

Inscripciones: educomusica.es; 670 771 214; info@educomusica.es.

Programación y robótica en How I Learned Code

Desde How I Learned Code vuelven a organizar los Campus Tecnológicos de Verano, donde podrán iniciarse en el mundo de la tecnología mediante el aprendizaje de programación y robótica mientras realizan actividades de diversión y juegos.

Los participantes se inician en la programación de videojuegos gracias a la herramienta Scratch, el videojuego Minecraft servirá también de apoyo y mediante Lego WeDo y los robots Rangers basados en Arduino los niños avanzarán en el aprendizaje de la robótica de una forma simple, fácil y divertida. Por último, con los talleres de Ilustración digital se iniciarán en la faceta más artística de la tecnología, mediante el uso de tabletas gráficas.

Los campus, dirigidos a menores de 7 a 14 años, tienen una duración de cinco días, en horario de 09:00 a 14:00, del 1 al 26 de julio y del 2 al 6 de septiembre. Las sedes son: Academia How I Learned Code (C/ Calle de Elisa nº 5B, Gines); Genera Games (C/ Cardenal Bueno Monreal, 50) y Ciudad del Conocimiento (Miguel Manaute, s/n, Dos Hermanas). 140 euros la semana.

Inscripciones: 620 112 165 / 954 105 187; info@howilearnedcode.com.

Escuela y Pequescuela Deportivas de la UPO

El Servicio de Deportes de la Universidad Pablo de Olavide organiza la Escuela y la Pequescuela Deportivas de Verano de la UPO, dirigida a niños de entre 3 y 12 años y que dará comienzo el próximo 24 de junio para ayudar a la conciliación de las familias que trabajan durante los meses de junio y julio, coincidiendo con las vacaciones de Educación Infantil y Primaria.

Este año la temática elegida ha sido El circo y el deporte y bajo este paraguas se desarrollarán diferentes actividades a lo largo de las seis semanas de este programa. Todas las actividades (rugby, béisbol, hockey, pintacaras, malabares, expresión corporal, zoodromo, etc…) se desarrollarán íntegramente en el campus de la Olavide.

Tanto para la comunidad universitaria como para el público general, el horario será de 09:00 a 14:00 de lunes a viernes y además se ofrece un servicio de aula matinal de 08:30 a 09:00 y una ludoteca de 14:00 a 15:00. Desde 45 euros la semana.

La principal novedad para este verano de 2019 es la creación de una serie de actividades deportivas para jóvenes de entre 13 y 16 años, que se desarrollarán del 1 al 31 de julio, de 12:30 a 14:00.

Inscripciones: www.upo.es

De vacaciones con el Proyecto Búho

El SACU presenta, tanto para la comunidad universitaria como el público general en los campus de Reina Mercedes, Carande y Ramón y Cajal, campamentos urbanos, dentro de su Proyecto Búho, gestionado por GDS Educación y Ocio.

En Reina Mercedes, se celebra en Arquitectura y los contenidos serán de carácter científico-lúdico. Desde 32 euros la semana.

Para los que opten por el inglés, el Campamento Urbano Bilingüe en la Ludoteca Rector Ramón Carande es la mejor opción. Desde el 24 de junio hasta el 6 de septiembre (incluido agosto), cada semana habrá una nueva temática. Para niños de entre 3 y 12 años.

Los horarios pueden ampliarse desde las 07:30 a 15:30. Del 25 de junio al 7 de septiembre.

GDS también desarrolla campus en la Casa de la Ciencia, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Pabellón de la Navegación (bilingüe en inglés) y el Círculo Mercantil. El precio ronda los 59 euros la semana y 20 euros la matrícula.

Inscripciones: gedese@gedese.net; 954 285 592.

Elcano y Magallanes en el Acuario de Sevilla

El campamento de Acuario de Sevilla este verano sigue el viaje de Elcano y Magallanes. Los niños conseguirán devolver a los ríos, mares y océanos su color azul. Un color lejos de las basuras marinas, de la pesca no selectiva, de la contaminación del agua y de las especies en peligro de extinción.

Se trata de una divertida semana en la que podrán realizar actividades en los laboratorios donde podrán detectar los microplásticos del agua; se convertirán en acuaristas visitando las zonas técnicas; realizarán divertidos talleres para saber orientarse en el mar; aprenderán a cuidar diferentes especies marinas y se formarán como verdaderos naturalistas de la expedición de Magallanes; dormirán con los tiburones para conocerlos mejor y así poder protegerlos; serán los autores del primer cuento creado por niños que llevará por título Vuelta al planeta azul.

Del 24 al 28 de junio y del 1 al 5 de julio. De 08:30 a 16:00 (con comida) y de 08:30 a 14:00 (sin comida). 125 euros/semana precio general con comida; 95 euros/semana precio general sin comida. Para niños de 5 a 13 años.

Inscripciones: acuariosevilla.es; 955 940 310; reservas@acuariosevilla.es

Campamento El Pintado

Campamento multiaventura en Cazalla de la Sierra, durante julio y agosto en turnos semanales o quincenales para menores de 6 a 15 años.

Las instalaciones de estos campamentos se han diseñado especialmente para acoger a niños y jóvenes, con alojamiento en cabañas, comedor de verano al aire libre, duchas y aseos nuevos con agua caliente, un anfiteatro para actuaciones y reuniones, una piscina, etc. Desde 299 euros.

Inscripciones: elpintado.com; campamentos@elpintado.com; 955 954 011-954 318 572.

Escuela de verano Planeta 112

En la zona de Pino Montano (C/ Termodinámica, 9) Planeta 112 abre sus puertas a la escuela de verano, en horario de 07:30 a 15:30, desde el 24 de junio al 31 de julio (contempla excursiones fuera del centro). Las actividades, para niños de 3 a 12 años, son múltiples: inmersión lingüística, fiesta del agua, repaso escolar, teatro y baile, manualidades, música y movimiento, actividades deportivas, circuito de segway y pintacaras.

Desde 75 euros la semana, los pequeños pueden disfrutar de un singular espacio decorado con edificios como una comisaría, teatro-escenario, biblioteca, hospital, coche bombero y un circuito o carretera.

Inscripciones: planeta112.es; 954 068 242-678 509 492.

Granja Escuela La Buhardilla

Los Campus de Verano o Campamentos Urbanos 2019 en la granja escuela La Buhardilla cuentan con un equipo de educadores que proponen un divertido y completo programa de actividades en el que romper con la rutina durante las vacaciones de verano. Está destinado a niños entre 3 y 12 años, adaptando las actividades a las distintas edades, estableciendo grupos por edad.

En La Buhardilla puede disfrutarse de los servicios de huerto, granja, talleres de cocina, naturaleza, reciclaje, manualidades, experimentos, actuaciones, teatro, juegos, cuento y las piscinas.

El centro está localizado en San Juan de Aznalfarache (a 2 km. de Sevilla) y estará abierto de lunes a viernes desde el 24 de junio al 6 de septiembre, con un horario máximo de 7:30 a 15:30 y con la posibilidad de contratar servicio de comedor. Desde 75 euros la semana.

Inscripciones: 954 768 057-695 510 501. www.granjaescuelalabuhardilla.com.

Granja Escuela Encinar de Escardiel

Naturaleza, Educación Ambiental y Aventura en la Sierra Norte de Sevilla. Con 21 años de experiencia, los Campamentos de Verano 2019 en el centro de naturaleza Encinar de Escardiel (Castilblanco de los Arroyos) son la alternativa ideal para pasar una semana y disfrutar de sus actividades en un entorno natural, único y especial.

Desde los 7 hasta los 15 años, se disponen de turnos de siete días durante el mes de julio, desde 395 euros.

El hilo conductor será Un campamento de película, donde se realizarán diferentes actividades bajo el prisma de diversos personajes conocidos del mundo del cine, aprendiendo y fomentando el interés por la ciencia, el arte, la naturaleza, la aventura y la investigación y los procesos creativos.

Inscripciones: 954 768 057-695 510 501-954 760 133; www.granjaescuelaencinardeescardiel.com