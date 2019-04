Carmen Rodríguez presenta la novela ‘Yo, Pauline Viardot’

Este lunes, 22 de abril, a las 19:30 en el Ateneo de Sevilla, se presenta la novela Yo, Pauline Viardot. El sello editorial Extravertida publica el debut como novelista de una autora que hasta ahora ha escrito dentro del género poético. Carmen Rodríguez, profesora de literatura jubilada, se adentra en una obra de más de 400 páginas llenas de ingenio y creatividad sin olvidarse de la historia de la cantante de ópera Pauline Viardot.

Pauline Viardot fue cantante francesa, una de las más grandes divas de la ópera durante el siglo XIX, hija del tenor sevillano Manuel García, cuyo legado, y también el de su hermana, la mítica María Malibran, heredó.

Tal como señala la autora: "Siempre he sido aficionada a la música y a la ópera, y desde que supe de la existencia de Pauline Viardot devoré cuanto cayó en mi mano sobre ella: algunas biografías y alguna novela, en inglés y en francés sobre todo".

La falta de bibliografía en español sobre Viardot –salvo un artículo que Salvador de Madariaga le dedica en su libro Mujeres españolas, y algunas alusiones puntuales, como en el libro de Juan Eduardo Zúñiga, Las pasiones de Ivan Turguéniev– no resultó un problema para Rodríguez que ha descrito la apasionante vida de Pauline a través de las más de 400 páginas que llegan, además, en el momento más oportuno posible, ya que la obra de Viardot alcanzará un nuevo cenit en 2021, segundo centenario de su nacimiento.

¿Quién es Pauline Viardot?

Pauline Viardot fue cantante, compositora, pianista, políglota, pintora aficionada y poseía una capacidad de fascinación y una inteligencia fuera de lo común, que atrajo a los hombres y mujeres más eminentes de su época. "Su condición de mujer, con la que me podía identificar, y que me permitía penetrar mejor en su psicología, la hizo aún más atractiva para mí; y el hecho de que fuera poco conocida, me brindaba la posibilidad de darla a conocer", afirma Rodríguez.

Durante la presentación, acompañarán a la autora: el crítico de música de Diario de Sevilla y escritor Andrés Moreno Mengíbar; el escritor y profesor de la Universidad de Sevilla Francisco Soriano, profesor titular de piano en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla y productor de ópera, y la soprano Patricia Calvache. Estos dos últimos amenizarán el acto interpretando papeles importantes que representó en vida Pauline Viardot.

La autora, Carmen Rodríguez

El fenómeno social en el mundo de la cultura del siglo XIX en el que se convirtió el personaje de la novela, atrajo a Carmen Rodríguez para escribir una novela de ficción pero respetando la vida de la soprano y compositora Pauline Viardot.

Carmen Rodríguez ha ejercido como profesora de Lengua y Literatura Españolas en diversos institutos de Enseñanza Secundaria. En el año 2008, publicó su primer poemario, Contra todo pronóstico, en la editorial Alfar, y una colección de cuentos, Good Luck, en 2013. Durante algunos años ha mantenido el blog Venganza de una mano mortal, abandonado a fecha de hoy. En la actualidad, dirige el club de lectura Punto y Seguido, que se reúne periódicamente en el Ateneo de Sevilla (C/ Orfila, 7).