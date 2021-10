El Concurso de Matemáticas de la Universidad de Sevilla bate récord de participación en los institutos

La Universidad de Sevilla, en colaboración con las sociedades de matemáticas Thales y RSME, organiza una nueva edición del Concurso de Otoño de Matemáticas de Sevilla (CO+), que ha batido récord de participación y este año cuenta con 1.127 concursantes de 84 centros de Secundaria y Bachillerato. Es la primera edición que supera los 900 preinscritos.

Durante esta semana, los participantes realizarán la primera prueba en sus respectivos centros, que consiste en responder a 10 problemas propuestos por el jurado del concurso durante un tiempo de una hora.

Los 150 estudiantes mejores de esta Fase I, garantizando que haya al menos uno de cada uno de los centros participantes, realizarán la FASE II ya presencialmente en la Universidad de Sevilla el 19 de noviembre de 2021. Se pretende que esta fase II del CO+ sea similar a la que se celebraba antes de la pandemia, es decir acompañada de visitas guiadas a los centros científicos de Reina Mercedes, charlas divulgativas, comida en el comedor universitario y, finalmente, un Acto Solemne de Clausura y entrega de Premios y Diplomas.

Con este concurso se pretende iniciar cada año escolar una serie de actividades divulgativas encaminadas a estimular el gusto por las Matemáticas, y por la Ciencia, en general, entre los alumnos preuniversitarios. La detección y el fomento del talento matemático también es una prioridad del CO+, puesto que a los alumnos ganadores se les ofrecen actividades semanales en la Universidad de Sevilla para el desarrollo de sus potencialidades matemáticas, a cargo del profesorado y alumnado universitario. A partir de aquí se llevan a cabo otros concursos y olimpiadas matemáticas, de más amplio ámbito, que culminan en la Olimpiada Matemática Internacional.

Concretamente, el CO+ es el concurso que abre las competiciones matemáticas de los niveles 3º, 4º de ESO y Bachillerato. A partir de ahí, en la Facultad de Matemáticas de la US se imparten talleres de preparación de problemas a los alumnos mejor clasificados en el CO+, que competirán en la Olimpiada Matemática Española (fase local, andaluza y nacional) e Internacionales.