Cómo vivir con Asperger, en primera persona

La plataforma AfterWork Sevilla se ha unido a la asociación Autismo Sevilla con el objetivo de desarrollar la primera edición solidaria de un evento donde dar a conocer la realidad de las personas con padecen Asperger, con motivo del Día Internacional del Asperger. El acto se celebrará en Metropol Eventos, este jueves, 21 de febrero, a las 19:30, acompañado de actuaciones musicales.

El objetivo de esta nueva actividad, que ya se ha celebrado con otras temáticas con éxito en 30 ediciones, es llegar al sector de los profesionales jóvenes sevillanos para darles a conocer la asociación y el potencial laboral de las personas con estos perfiles de alto funcionamiento.

Autismo Sevilla y su labor de concienciación

Como única entidad especializada en TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) de la provincia de Sevilla, uno de los objetivos principales de Autismo Sevilla es sensibilizar y acercar la realidad de las personas con TEA y sus familias a todo aquel que no la conoce, ya que el autismo es una discapacidad muy compleja y sobre la que aún existen muchos mitos.

Por este motivo, la asociación organiza diferentes eventos a lo largo del año como la Gala Solidaria o el Encuentro de Empresarios. Pero en estas acciones, se alcanza a un público muy importante y de marcado carácter solidario y comprometido: los profesionales jóvenes de las empresas de nuestra ciudad.

El evento, que contará con la intervención de una persona con Asperger que hablará en primera persona sobre su experiencia, tiene el apoyo de varias empresas, entre ellas Tysa Ford, Be On World Wide, Mission Box y Agilia Center, y la colaboración de Covey Alquiler, Teachifyapp, CustomInk y Caser. También ofrecerán actuaciones en directo The Flamen Kings y el DJ Juan Rojas.

¿Qué es la plataforma Afterwork Sevilla?

Afterwork Sevilla es una plataforma que cuenta con una comunidad de más de 5.000 inscritos y que ha organizado ya 30 ediciones de este evento.

La marca ofrece un formato de eventos que busca reunir a compañeros de trabajo una vez finalizada la jornada laboral, para pasar un rato divertido fuera del espacio formal de la oficina.

Se ha hecho coincidir esta primera edición solidaria con los actos de celebración del Día Internacional del Síndrome de Asperger, que se celebra este jueves a nivel mundial, para poner en valor el potencial de estos perfiles de alto funcionamiento para desarrollar diversos puestos laborales.

Venta de entradas (5 euros con copa incluida) en https://www.eventbrite.es/e/entradas-afterwork-solidario-55067116227