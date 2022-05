Especial 'Star Wars' en la Feria de Playmobil y el Juguete en las 'setas'

Después del gran éxito de las primeras ediciónes, regresa al Mercado de la Encarnación la Feria de Playmobil y el Juguete el próximo sábado 14 de mayo. Esta IV edición vuelve en su versión más solidaria, ya que se celebrará a favor de la iglesia de Ucrania de Sevilla, con la intención de conseguir el doble de medicamentos y alimentos que en la anterior feria, donde se recogieron más de 300 kilos.

En esta nueva edición se podrán ver, intecambiar, vender y comprar Playmobil y juguetes antiguos como muñecas (Nancy, Barriguitas, Barbie), juguetes relacionados con películas como Star Wars o de series de TV de los 90 como Heman o Pokemon.

Organizado por Playmoandalucía y Oferta Playmobil, la feria se llevará a cabo en la planta baja de las setas, en la la entrada Sur del Mercado de la Encarnación.

Clicks de Playmóbil y juguetes antiguos

La pasión por los clicks y los juguetes une a varias generaciones. Es por eso que este mercadillo es un plan idóneo para las familias con niños y los no tan niños. Son muchos los coleccionistas que disfrutan buscando piezas difíciles. Aquí se podrá adquirir material de Playmobil nuevo, de segunda mano o incluso personalizado, así como resolver dudas, aprender curiosidades y técnicas de profesionales en la personalización de estos juguetes.

Los que acudan a esta cita podrán encontrar desde referencias descatalogadas de los años 80, 90, Clicks personalizados con la equipación de tu equipo preferido de la ciudad, Sevilla o Betis, costaleros y nazarenos de las hermandades de la ciudad. También podrá llevarse a su bañista personalizado, un clon de Playmobil en bermudas y camiseta. También habrá sección de piezas sueltas para completar el castillo que hace años tenías o las armas que a todos se nos pierde. Durante el evento podrán consultar con profesionales de la customización sus dudas sobre qué productos usar, cómo pintarlos o hacer accesorios en resina o encargar figuras personalizadas.

Edición especial 'Star Wars'

Ésta será una edición especial Star Wars. Los presentes podrán disfrutar de la visita de los personajes de las peléculas de la saga y la serie The Mandalorian gracias a la asociación The Legacy of Force. De 12:30 a 13:30 podrá hacerse una foto con Darth Vader, Luke Skywalker, The Mandalorian... Los primeros clientes presentes en la feria podrán conseguir regalos en alguno de los stands.

Horario de la Feria de Playmobil y el Juguete, de 10:00 a 15:00.