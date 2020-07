Géneros revisitados en plataformas digitales

A la espera de que la cartelera remonte el vuelo de los estrenos de calidad, las plataformas digitales y el cine bajo demanda (VOD) siguen ofreciendo propuestas interesantes que mucho me temo no llegarán ya o lo harán tarde a la gran pantalla. El día 10 aterrizaba en Apple TV+ Greyhound: enemigos bajo el mar, escrito y protagonizado por Tom Hanks, un filme bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial en el que el gran actor norteamericano vuelve a ponerse en la piel de uno de esos personajes heroicos con dotes de mando y firmes valores morales dispuesto a luchar contra los elementos en las circunstancias más adversas, como ya hiciera en Capitán Phillips o la extraordinaria Sully de Eastwood. Hanks es aquí el capitán del barco de guerra que da nombre al filme que libra una particular persecución contra los submarinos alemanes que acosan a la flota aliada con sus torpedos en el agitado Mar del Norte. Entre la espera, la acción y el paisaje bélico digital, la cinta que dirige Aaron Schneider no profundiza demasiado en los personajes y se pega a la piel del tiempo, la amenaza y la acción constantes como principales y casi únicos atractivos. No es poco.

Más interesante resulta The vast of night, en Amazon Prime, otro filme de género que recrea y dilata un encuentro alienígena en una pequeña localidad de Nuevo México en los años cincuenta desde un poderoso trabajo de puesta en escena centrado en lo sonoro y lo dialogado. No en vano, la película va construyendo su trama a través de los relatos y llamadas telefónicas de un programa radiofónico amateur. Andrew Patterson se suma a esa nueva generación de cineastas que, como David Robert Mitchell, han estilizado una mirada nostálgica al pasado y sus referentes genéricos para trabajar el estilo, aquí generoso en planos-secuencia y largas conexiones espaciales, como principal seña de identidad posmoderna.

Un tercer estreno bajo demanda, Relic, de la australiana Natalie Erika James, propone también una nueva lectura del cine de terror y lo paranormal enmascarado en un relato íntimo familiar sobre los estragos de la enfermedad mental. Emily Mortimer protagoniza esta historia de tres mujeres, madre, hija y nieta, reunidas y encerradas en una casa en el campo que empieza a manifestar de forma orgánica, a través de ruidos, humedades y desdoblamientos espaciales, los síntomas de la degradación de la propia madre. Una parábola sobre el Alzheimer y la necesidad de recuperar los vínculos y afectos cuando el acecha el olvido.

Un bluf en plano-secuencia

Hay series que anticipan el futuro y otras que, incluso en su vocación distópica, llegan tarde incluso al presente. Es lo que se le sucede a El colapso, último hype avalado por nuestro Vicepresidente Segundo recién llegado a Filmin tras su estreno en Canal + Francia en 2019, una serie que materializa nada menos que el colapso del sistema en la forma de un apocalipsis humanista tantas veces imaginado por las películas de zombis o los relatos sobre el fin del mundo.

Sus ocho episodios breves cuentan además con el plus de prestigio de estar concebidos en un único plano secuencia, tour de force estilístico que pone más bien en evidencia las limitaciones de unas repetitivas historias de huida y frenesí, desde el supermercado a la central nuclear, de la mansión a la gasolinera, de unos personajes que aspiran a representar a las distintas clases sociales en su lucha por la supervivencia ante el enemigo común del caos, el desabastecimiento y el miedo. Visto lo visto tras el confinamiento y la mansa reacción social en medio mundo, cualquier parecido con la realidad se nos antoja aquí puro exceso y mera coincidencia.

Repescas de temporada en el Patio de Diputación

La multipremiada cinta surcoreana Parásitos, de Bong Joon-Ho, vuelve hoy (también el sábado 24) con su fábula macabra sobre la lucha de clases a la gran pantalla al aire libre del Cine de Verano del Patio de la Diputación, primera cita de una semana de estrenos diarios que también incluye el biopic sobre los últimos días de Judy Garland (Judy) que le dio su segundo Oscar a Renée Zellwegger (viernes 24), la cinta de empoderamiento femenino procedente de Arabia Saudí La candidata perfecta (domingo 26), la también premiada en los Goya La trinchera infinita (lunes 27), en la que Antonio de la Torre se somete a un nuevo tour de force interpretativo y de transformación como topo escondido durante el franquismo, y la escocesa Wild Rose (martes 28), relato de superación protagonizado por una joven madre soltera de clase obrera (Jessie Buckley) empeñada en su sueño de triunfar en el mundo de la canción country.

Todas las sesiones comienzan a las 22:15h. y las entradas (a 4 euros) se adquieren online aquí.