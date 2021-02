Generación Z, ¿generación perdida o incomprendida?

Un año más, ESIC Business & Marketing School ha celebrado Generación ESIC, un encuentro con jóvenes preuniversitarios en el que orientarles a la hora de decidir qué trayectoria académica seguir, invitando a la reflexión dada la importancia de esa decisión. "Inmersos en un cambio de paradigma social y empresarial, ¿qué se piensa de la generación Z?", es la pregunta que planteó Eduardo Gómez Martín, director general de ESIC, al inicio del encuentro. Según resaltó, desde diversos foros se alerta de la merma de capacidades de los jóvenes de hoy día, incrementada por la menor presencialidad en la formación que ha traído consigo la emergencia sanitaria.

En este sentido, Gómez puso sobre la mesa algunos de los calificativos que se suelen atribuir a los jóvenes postmilennial: "Ignorantes, narcisistas, irresponsables… jóvenes que no se involucran con un proyecto a largo plazo". Ante esto, invitó a los más de 2.000 jóvenes asistentes al encuentro a hacer un análisis introspectivo sobre esta afirmación: "¿Es verdad lo que dicen de mí?".

Frente a este interrogante, el director general de ESIC animó a todos ellos a realizar esta reflexión teniendo en cuenta todas las perspectivas, también la que les coloca como una generación destinada a transformar el mundo, un mundo que vive un momento de inflexión, de cambio de paradigma, en el que "más que nunca, es importante tener otra visión de las cosas".

En opinión de Gómez, la generación Z la tiene, porque es una generación "cuyo ADN incorpora valores y capacidades que no tenían generaciones anteriores, tales como la digitalidad, la creatividad, el inconformismo, el espíritu crítico, la empatía, la curiosidad, la capacidad autodidacta o la adaptabilidad".

En esta línea, Eduardo Gómez Martín mostró su convencimiento acerca de que los jóvenes de hoy día "no son una nueva 'generación perdida', sino una generación incomprendida". Y tanto para transformar esa percepción, como para transformar el mundo, estos jóvenes lo que tienen que hacer es, en su opinión, "potenciar esos valores que ya tienen, claves para decidir el futuro de todos".

¿Y cuál es el primer paso? Para Gómez, la "valiente decisión de decidir sobre el propio futuro", para lo que invitó a todos los jóvenes a empezar a "forjar su futuro, y el de los demás, demostrando a generaciones anteriores la necesidad de comprender que son una 'generación distinta', no perdida".

Experiencias compartidas para ayudar a tomar esa decisión

Generación ESIC fue también el marco en el que diversos profesionales que, no hace tanto tiempo, se vieron en la misma situación que los jóvenes preuniversitarios de 2021, compartieron su experiencia desde el momento en que tuvieron que tomar la decisión acerca de hacia dónde enfocar su futuro profesional hasta ahora, momento en el que gracias al esfuerzo gozan de rédito profesional.

Ejemplo de ello fue la reflexión que compartió durante el encuentro Luis Giménez, cofundador de la firma de ropa Tipitent: "Emprender es simplemente aprender a base de golpes. Da miedo, todo cambio da miedo, pero siempre te va a aportar mucho más de lo que crees. Si estás pensándolo, no lo dudes y lánzate".

Por su parte, Verónica Jiménez, CEO & Founder at WomanCard España y directora del Título Superior en Emprendimiento e Innovación ESIC, puso el foco en el papel de la mujer en el ecosistema emprendedor español, animando a las jóvenes sumarse a la cada vez más marcada tendencia de no renunciar a una idea de negocio, y menos por el hecho de ser mujer.

"Casi la mitad de los emprendedores en España son mujeres, encabezando la paridad en el entorno europeo, con nueve mujeres emprendedoras por cada diez hombres", apuntó durante el encuentro, en el que también compartió su opinión acerca de que "nos encontramos ante una mujer que aporta a las corporaciones un liderazgo creativo, que tiene confianza en sí misma, y que cuenta con un marcado sentido del logro que, como consecuencia, aporta a cualquier proyecto constancia e innovación".

Ambas reflexiones fueron compartidas también por otros emprendedores como Pedro Clavería, co-CEO y co-Founder en Playtomic, o Hugo Rodríguez de Prada, cofundador de Grosso Napoletano, que también intervinieron para compartir sus experiencias en 'la aventura de emprender'.

Pero no sólo de emprendimiento se habló en Generación ESIC, también profesionales de éxito en diversas compañías y multinacionales compartieron su experiencia acerca de cómo han trabajado desde jóvenes por abrirse un camino profesional que conjugue vocación y salidas laborales. Entre ellos, figuraron Esther Morell, Creative & Social Marketing Manager SEIB de Samsung; Ana Gómez, Head of Agencies ES y PT de TikTok; Alejandro Campos Ruiz, Account Manager de Amazon Web Services; Agnes del Olmo, planner estratégico y directora de cuentas de Pixel and Pixel Marketing and Design Solutions; Fátima Mrimou, ejecutiva de Cuentas en Pixel & Pixel o Paloma Cabral, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de McDonald’s.