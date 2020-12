Go Food, el delivery que planifica la semana con comida saludable

En los últimos meses el delivery se ha convertido en un salvavidas tanto para muchos hosteleros como para aquellos que no tienen tiempo, ganas ni maña para cocinar en sus casas. Pero este modelo de negocio no es sólo una solución temporal durante la pandemia, sino una tendencia que ha llegado para quedarse y que algunos visionarios están evolucionando con la idea de mejorar y consolidar el servicio. Es, por ejemplo, el caso del empresario Rubén Tabernero, fundador desde hace casi dos décadas de Domenico, uno de los caterings corporativos más exitosos de Madrid y, ahora, de Go Food, un delivery diferente y rompedor en muchos aspectos.

Desde su alcance –a toda España excepto Canarias– y su propuesta culinaria –platos muy elaborados, caseros, naturales y con un original toque de fusión–, hasta su envase, ecológico y en una atmósfera protectora que permite a los alimentos tener una caducidad mucho más amplia de lo habitual sin utilizar conservantes ni aditivos y los mantiene libres de patógenos y, por supuesto, Covid Free, Go Food ofrece la posibilidad de organizar todo el menú semanal sin tener que cocinar.

El delivery Go Food

Go Food bebe del éxito, el saber hacer y la experiencia de Domenico, el catering fundado hace 18 años por Rubén Tabernero. Licenciado en Derecho y con un MBA por el Instituto de Empresa, diferentes programas de especialización en la London Business School y varios cursos en el extranjero, Rubén inició su carrera profesional como director de marketing y, posteriormente, como Credit Manager para España y Portugal de Motorola España.

Su relación con el ámbito empresarial comenzó junto a Juan Claudio Abelló, estudiando y analizando para él los distintos mercados. Después se introdujo en el negocio de las tintorerías industriales; sector que aún lidera desde su establecimiento de la calle Alonso Cano donde da servicio a 95 hoteles madrileños de cinco y cuatro estrellas. Pero la hostelería siempre había llamado la atención de este elegante y cultivado emprendedor, atento a las tendencias y amante del buen comer. Así que, tras una primera etapa al frente de un restaurante en La Moraleja, en 2002 decide inaugurar su propio catering.

Durante los primeros doce años, Domenico trabajó casi en exclusiva para el Instituto de Empresa por la excelente relación del propietario con su antigua escuela, mientras que hace cinco decide diversificar su cartera de clientes. Así, poco a poco otras firmas fueron confiando en su inconfundible y exquisito estilo hasta convertirse en el catering de cabecera de importantes empresas e instituciones, como Accenture, Aegon, Agencia EFE, Bankinter, El Corte Inglés, KPMG, Porsche, Pfizer o el Parlamento Europeo a las que ofrece un servicio integral –personal, decoración, etc.–.

Go Food, dirigido a particulares, surge precisamente de la adaptación del catering al momento actual, en el que se tiende a un servicio individualizado, y de la necesidad de encontrar un envase de máxima seguridad alimentaria.

Comidas pensadas para perdurar en el tiempo

La principal fortaleza de Go Food frente a otros delivery es la innovación en la manera de envasar el producto, al vacío, en envases termosellados con atmósfera protectora que permite mantener los alimentos intactos nutricional y organolépticamente hasta diez días en nevera sin necesidad de añadirles ningún tipo de conservante artificial.

De esta manera, Go Food permite al usuario no solo pedir lo que va a consumir en el mismo día sino también planificarse las comidas y/o cenas de toda la semana. Además, garantiza que una vez cocinado nadie manipula el plato, por lo que la higiene y la seguridad están más que aseguradas. La entrega se realiza en el mismo día –en función de la hora a la que se realice el pedido– en el caso de los envíos dentro de Madrid y en un plazo de entre 24 y 48 horas en el del resto de España.

Cocina saludable

Al frente de los fogones de Go Food se encuentra el cocinero madrileño Álvaro Fernández, jefe de cocina de Domenico desde hace doce años, formado en Basque Culinary Center y con experiencia en El Cenador de Salvador Gallego, entre otros.

Su propuesta tiene como base la cocina tradicional mediterránea aderezada con toques internacionales –de Asia, México, India, Perú…– y responde a un concepto de gastronomía natural, casera y saludable donde todo se cocina a diario con ingredientes frescos, huyendo del exceso de azúcar, sal y aceite –las patatas, las croquetas y las pavías se fríen al horno– y apostando por elaboraciones muy trabajadas en las que confluyen diferentes técnicas y productos, siempre acordes con cada temporada. En definitiva, se trata de una oferta apta no solo para ocasiones especiales sino también para el día a día y para todo tipo de públicos, con opciones vegetarianas, veganas, para diabéticos y celiacos, halal, kosher, etc.

Los menús de Go Food

La oferta, disponible en la web www.gofood.es, se estructura en seis primeros, seis segundos y seis postres que van variando cada semana seleccionados de un fondo de más de un centenar de recetas.

Al estar pensado para que pueda consumirse a diario, siempre habrá un plato de verduras –vichyssoise de coliflor y trufa negra fresca, col a la gallega con setas silvestres, menestra de verduras de invierno, musaka, pisto manchego, escalivada…–; legumbres –judiones de La Granja con matanza, lentejas con chorizo, veganas o al curry, cocido, fabada asturiana…–; un arroz –del señoret, campero, negro con sepia y gambón, caldoso con atún…-; una pasta –lasaña napolitana, espaguetis con calabacín al pesto, noodles al wok, pad thai…–; algún pescado blanco –bacalao a la vizcaína, lubina a la sal…– y alguno azul –salmón con teriyaki, marmitako de bonito…– y diferentes carnes –albóndigas de ternera, rabo de toro, callos, carrillada ibérica, costillas deshuesadas con barbacoa japonesa, pollo en pepitoria, pollo al chilindrón, butter chicken…–.

Todos los platos incluyen en la web una tabla detallada con información nutricional –composición, alérgenos, calorías…– y pueden completarse con raciones de jamón y embutidos ibéricos, quesos, etc.

Los precios van entre los 5,50 euros y 7,95 euros los principales y 2,70 euros los postres. El precio medio del menú es de 12 euros.

Conciencia social y medioambiental

Tanto Go Food como Domenico Catering son firmas con conciencia social y medioambiental. Colaboran con la Fundación Síndrome de Down de Madrid empleando a personas con discapacidad intelectual, todos sus envases son 100 % compostables–los platos y las bandejas son de caña de azúcar, los cubiertos de maíz y los vasos de cartón reciclado o PLA– y cuentan con una flota propia de siete furgonetas eléctricas para el reparto del catering y del delivery en Madrid.

Empresas y Caja de Navidad Gourmet

Go Food es un servicio ideado tanto para particulares como para empresas y en este sentido, existe una opción para que las empresas utilicen el servicio como alternativa al comedor corporativo o a los cheques-restaurante que ofrecen a sus empleados.

Además, en estas atípicas Navidades en las que probablemente no puedan celebrarse las consabidas cenas con los compañeros de trabajo, Domenico ha diseñado diferentes Cajas de Navidad Gourmet para empresas y que también pueden adquirirse de forma individual.

La caja gourmet incluye, por 40 euros, una botella de Faustino VII Tempranillo 2016 D.O.Ca Rioja de 187 ml; un sobre de 100 g de paleta de bellota 100 % ibérica con D.O. Guijuelo; un lomito de bellota 100 % ibérico de 120 g; el queso retorta de Finca Pascualete –ganador del premio World Cheese Award– de 140 g; una lata de AOVE de 250 ml; unos picos de masa madre; una mermelada de frambuesa para el queso; un molinillo de sal negra del Himalaya; unas perlas de chocolate Lady Godiva y una botella de ginebra Bombay Sapphire de 20 cl. La opción estándar (26 euros) incluye el vino, el lomo, el queso, el AOVE, los picos, la sal, la mermelada y un combinado de ginebra Tanqueray.