José Cerezal, autor del cartel de las fiestas patronales de Santa María del Alcor

El patio del ayuntamiento de El Viso del Alcor ha acogido recientemente la presentación del cartel de las fiestas patronales de Santa María del Alcor, realizado por José Cerezal.

La obra, titulada Luz y color para la salvación, está realizada en formato horizontal, "para poder darle un punto de vista más novedoso y distinto, puesto que suelo pintar en vertical”, ha explicado el propio autor.En la presentación del cartel estuvieron, además del alcalde de la localidad, la delegada de Fiestas Mayores, la hermana mayor de la Hermandad de Santa María del Alcor y la pregonera. El autor fue presentado por el también pintor José Manuel Peña.

La obra está realizada en acrílico sobre lienzo, "técnica que acostumbro utilizar porque me permite afrontar mi intención artística de luz y color más cómodamente", afirma Cerezal.

Los protagonistas del cartel son la Virgen y el Niño desde su perfil izquierdo. "Ha sido el formato elegido lo que me ha permitido poder pintar este perfil de la imagen de Santa María del Alcor, apenas visto en anteriores carteles de las fiestas patronales, para que converse en diagonal con la escena de la salida procesional de la Virgen, estando esta envuelta por el pueblo de El Viso", asegura el autor.

En la pintura prima la luz, en los blancos de fachadas, y el color, que dibuja y diseña la obra. "Con estas características, he querido llenar de frescura el cartel para que todo el que lo contemple pueda llenarse de frescor y emoción, puesto que si yo he disfrutado y me he emocionado mientras pintaba, quiero regalarle el mismo pellizco de emoción, y los sentimientos vividos, a todos los devotos de la Reina de los Alcores", afirma.

El autor quiso dedicar el cartel a la artista Nuria Barrera, “que está inmersa en una lucha que, con la ayuda de Santa María del Alcor, a buen seguro saldrá vencedora”.