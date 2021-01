Juan Carlos García Reyes da vida a 'El escultor de Nefertiti'

Sus estudios de Grado en Historia, dos cursos de traducción de textos jeroglíficos, uno de escritura copta sahídica, y dos cursos máster sobre Egiptología –además de una extensa bibliotecas sobre faraones, dioses, costumbres...– podrían hacer pensar que detrás del nombre de Juan Carlos García Reyes se esconde un reputado arqueólogo o historiador del mundo Antiguo. Si a todo ello se suma la publicación de la última novela del sevillano, El escultor de Nefertiti (Almuzara), son muchos los motivos que consolidan la trayectoria de este escritor que, una vez más, deja claro su dominio de este periodo histórico, así como de la escritura al considerarse ésta "la obra más completa de su carrera".

No sólo sus lectores lo consideran, la revista National Geographic, en su número 199, en un artículo sobre la reina Nefertiti, recomienda esta novela como lectura para saber más sobre este asunto, y la plataforma Audible, de Amazon, ha comprado los derechos de la novela para sacar una edición en audiolibro.

El escultor de Nefertiti salió a la luz en marzo, justo cuando el mundo se paralizó por la pandemia. Antes, ya había publicado con la Historia como inspiración Cartas Inconfesas (Jirones de Azul, 2011), Salto al vacío (Jirones de Azul, 2014) y Púrpura (Tandaia, 2018). "Estos tiempos que estamos viviendo son buenos para la escritura y la lectura porque disponemos de mayor tiempo libre. Pero, realmente, son buenos tiempos para recapacitar y darnos cuenta de lo que tenemos y que no solemos valorar hasta que lo perdemos. Me gustaría poder transmitir esos sentimientos y esas inquietudes a mis noveles, e intento, al menos, dar algunas pinceladas. Mirar al horizonte (el desierto tras una duna en El escultor de Nefertiti al ponerse el sol) con esperanza, con ilusión, con futuro", expresa García Reyes.

La novela histórica es su género, un campo que le permite indagar, a través de la documentación previa, sobre un personaje o una época de la historia a la par que ofrece lector acercarse a esos personajes más desconocidos del pasado. "Siempre siendo fiel al marco histórico, intentando no cometer errores de interpretación, localización, temporalidad, que puedan hacer que una buena historia se vea ensombrecida por falta de ese rigor que estimo que es necesario", reseña el autor.

De uno de esos personajes ensombrecidos por el paso del tiempo parte su último trabajo. "Esta novela era una idea que me rondaba desde hace mucho tiempo para poder escribirla, ya que hay un personaje real, Smenjkara, que es un misterio en sí, pues no se sabe a ciencia cierta qué papel desempeñó en la corte. Es a ese personaje y a las lagunas históricas que hay en torno a su figura a lo que yo me agarro para poder contar mi historia y desarrollar la novela", detalla el escritor, que resume el argumento de la narración: "El escultor de Nefertiti es una novela histórica, ambientada en la época de Amarna, en el Egipto de la XVIII dinastía, en torno al año 1330 a.C. La obra cuenta la historia de Amintu, un joven aprendiz que trabaja a las órdenes de Tutmose, el gran maestro de la corte real, donde conocerá a la mujer más fascinante de Egipto: Nefertiti. Conocerla será su mayor victoria; amarla su mayor derrota. Amintu vagará por el desierto intentando borrar su pasado, huyendo de una venganza cruel por parte del general de los ejércitos, Horemheb. El amor de Kasiva será su tabla de salvación".

El autor, Juan Carlos García Reyes

El Instituto Municipal de Deportes es su lugar de trabajo desde hace 32 años, pero la pasión por contar historias siempre ha vivido con él: "Eso es, sencillamente, lo que me impulsa a seguir escribiendo. Y me inclino por la novela histórica, ya que, a la vez que cuento lo que le sucede a mis personajes, me da la oportunidad de llevar algo de la historia a mis novelas y transmitir parte de mis humildes conocimientos de una manera amena".

Roma y Egipto son sus dos periodos históricos favoritos y sobre los que se ha formado con un mayor número de cursos. "Tal vez sea por el hecho de que he podido visitar ambas culturas. Sintiendo junto a sus piedras lo que debió representar en aquella época".

Mente inquieta donde las haya, Juan Carlos García Reyes ya se encuentra inmerso en una nueva aventura que le llena de orgullo y nervios, pues es algo nuevo para él: "Acabo de firmar un contrato con Almuzara para escribir un ensayo sobre los druidas. Un tema muy apasionante que me está deparando grandes sorpresas (todavía estoy en la fase de documentación exhaustiva) y que espero poder plasmar en un libro didáctico sobre el druidismo y todo lo que lo rodea: el misticismo y la realidad".